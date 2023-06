Sindicato repudia ataque de policiais militares contra jornalista de MS

Divulgação

Em nota divulgada na tarde desta sexta-feira, 2, o Sinjorgran (Sindicato dos Jornalistas Profissionais na Região da Grande Dourados) condenou o ataque contra o jornalista Sandro de Almeida Araújo , de Nova Andradina, que foi atacado por policiais militares à paisana. A agressão aconteceu em frente a sua residência após ser seguido por dois veículos.

“Em um estado democrático de direito é incabível a agressão por parte de agentes do Estado contra qualquer cidadão, muito menos contra um jornalista em razão da sua profissão”, diz um trecho da nota, que ressalta ainda, que se comando-geral da Polícia Militar e sua Corregedoria tivessem agido com rigor e imparcialidade a situação não teria chegado ao extremo registrado.

“O Sinjorgran espera que o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, e o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Carlos Videira, determinem a pronta investigação desse grave crime de tortura contra o jornalista”, diz outro trecho que cita denuncia anterior onde nenhuma providência foi tomada.

A entidade ressaltou ainda, que vai acompanhar de perto a apuração dessa grave denúncia, cobrando transparência dos organismos de segurança pública e também dos órgãos de controle como o Ministério Público Estadual (MPE).

Em resposta aos questionamentos da reportagem do Midiamax, o Comando da Polícia Militar confirmou que tratam-se de policiais militares envolvidos em agressão contra o jornalista Sandro de Almeida Araújo, nesta sexta-feira (02), em Nova Andradina, cidade a 298 quilômetros de Campo Grande.

A nota da Polícia Militar informa que será instaurado procedimento administrativo para apurar as circunstâncias e a conduta dos policiais. Ainda em nota, a corporação diz que a instituição tem compromisso com cumprimento das leis, preza e promove o Estado Democrático de Direito, além do livre trabalho da imprensa.