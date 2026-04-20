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AGROPECUÁRIA

Sistema Famasul entrega ao governador documento com demandas para fortalecer o agro de MS

Entrega ocorreu durante a Expogrande e incluiu assinatura de acordos para ensino no Pantanal e digitalização de títulos na faixa de fronteira

Assessoria de Comunicação Famasul

Publicado em 20/04/2026 às 16:57

Atualizado em 20/04/2026 às 17:10

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Famasul

O Mato Grosso do Sul vive um momento de forte expansão no agronegócio, mas o desafio agora é garantir que esse crescimento seja sustentado com planejamento, políticas públicas e alinhamento entre o setor produtivo e o poder público. Foi com esse foco que o Sistema Famasul entregou, nesta quinta-feira (16), ao governador Eduardo Riedel, o documento “Demandas para o Fortalecimento da Agropecuária de Mato Grosso do Sul”.

A entrega foi realizada no estande do Senar/MS durante a Expogrande e reuniu, além do governador, secretários de Estado, produtores rurais e representantes de entidades do setor produtivo, reforçando o diálogo entre quem está no campo e quem formula as políticas públicas.

Durante o evento, também foram formalizados dois importantes acordos. O primeiro foi a assinatura de um protocolo de intenções entre o Sistema Famasul, a Funar e o Governo do Estado para a construção de um Centro de Ensino no Pantanal, com foco na formação e qualificação voltada à realidade da região. O segundo trata da cooperação para a digitalização de títulos em áreas de faixa de fronteira, medida que deve trazer mais segurança jurídica e agilidade aos processos de regularização.

O documento entregue ao governo parte de um cenário bastante positivo. Mato Grosso do Sul se consolidou como um dos principais polos do agronegócio brasileiro, com destaque na produção de grãos, proteínas animais e na exportação de produtos agropecuários. O setor é responsável por praticamente toda a receita de exportação do Estado e tem impulsionado o crescimento econômico, geração de empregos e atração de investimentos.

Ao mesmo tempo, o avanço da produtividade, a diversificação de culturas como citricultura e amendoim, a expansão da indústria, especialmente de etanol de milho e celulose, e os ganhos sanitários colocam o Estado em posição estratégica no cenário nacional e internacional.

Apesar disso, o setor ainda enfrenta desafios importantes, como oscilações de mercado, questões climáticas, necessidade de crédito e gargalos logísticos. Por isso, o documento apresentado reforça a importância de políticas públicas estruturantes, investimentos em infraestrutura, inovação e segurança jurídica.

A iniciativa evidencia que, para manter o ritmo de crescimento, não basta produzir mais: é fundamental fortalecer a parceria entre produtores e governo, garantindo um ambiente favorável ao desenvolvimento sustentável do agro sul-mato-grossense.

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