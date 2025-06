Sistema fiscal de Miranda volta a operar na segunda-feira após ataque hacker

O incidente comprometeu exclusivamente os módulos de Nota Fiscal e Tributação da Prefeitura / Divulgação

A Prefeitura de Miranda informou que os sistemas de Nota Fiscal Eletrônica e Tributação, que estavam fora do ar desde o último feriado prolongado devido a um ataque cibernético, serão restabelecidos até às 8h da próxima segunda-feira, 30 de junho. A suspensão temporária dos serviços causou dúvidas entre contribuintes, mas a administração municipal esclareceu que a paralisação não teve relação com pendências financeiras ou inadimplência, e sim com danos provocados por hackers.

O incidente comprometeu exclusivamente os módulos de Nota Fiscal e Tributação da Prefeitura. Para garantir uma recuperação segura e completa do sistema, o gerente operacional da Fiorilli Sistemas Integrados, Silveira, esteve em Miranda acompanhando os trabalhos técnicos. Além disso, um profissional da empresa permanecerá no município nos próximos dias para concluir os ajustes e monitorar a estabilidade do sistema.

A Prefeitura destacou seu compromisso com a segurança da informação e com a continuidade dos serviços públicos essenciais, reforçando que medidas preventivas estão sendo tomadas para evitar novos incidentes. A administração municipal agradeceu a compreensão dos contribuintes e garantiu que os serviços estarão plenamente disponíveis na manhã de segunda-feira.

