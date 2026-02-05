Acessibilidade

05 de Fevereiro de 2026 • 16:07

Sistemas do Detran são normalizados em todas as agências de Mato Grosso do Sul

Não haverá cobrança de multa de recibo e, nos casos em que a vistoria esteja vencida, ela será revalidada

Da redação

Publicado em 05/02/2026 às 15:01

Para evitar novos episódios, a Diretoria de Tecnologia do Detran-MS já está implementando uma solução permanente / Divulgação/Governo de MS

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) informa que seus sistemas foram normalizados e o atendimento será restabelecido em todas as agências do Estado nesta quinta-feira (5).

Os cidadãos que tinham agendamento para quarta-feira (4) em Campo Grande e não conseguiram ser atendidos em razão da indisponibilidade temporária dos sistemas, poderão procurar a agência ao longo do decorrer da semana, sem necessidade de novo agendamento.

Não haverá cobrança de multa de recibo e, nos casos em que a vistoria esteja vencida, ela será revalidada. O Detran-MS reforça que nenhum cidadão terá qualquer tipo de prejuízo.

O órgão informa ainda que os canais digitais, como a atendente virtual Glória, via WhatsApp pelo número (67) 3368-0500, o Portal de Serviços e o aplicativo Meu Detran MS, também voltaram a funcionar, podendo apresentar, pontualmente, pequenas instabilidades durante o processo de reinicialização.

Para evitar novos episódios, a Diretoria de Tecnologia do Detran-MS já está implementando uma solução permanente, com o objetivo de impedir a recorrência dessa mesma falha no equipamento.

O Detran-MS agradece a compreensão de todos e reafirma seu compromisso com a transparência e com a prestação de um atendimento cada vez mais acessível à população.

