Site da UFMS permanece fora do ar após suspeita de ataque hacker

Cidade Universitária da UFMS / Divulgação

O site da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) permanece fora do ar na noite deste terça-feira, 26, após a suspeita de ataque hacker.

Segundo a unidade, nos últimos dias várias tentativas de ataques hackers foram registradas contra as Instituições Federais de Ensino Superior e de Pesquisa. Os ataques, em geral, deixam sites oficiais fora do ar e realizam a interceptação de dados e informações sigilosas.

Em nota, a UFMS declarou que o foco dos hackers é descobrir um usuário com senha fraca, comprometendo a conta do usuário e almejando privilégios para burlar a segurança e conseguir derrubar todos os serviços e obter informações privilegiadas.

A equipe de cibersegurança da Agetic (Agência de Tecnologia da Informação e Comunicação) da universidade realiza o monitoramento constante e por volta das 3 horas da manhã de hoje, 24, foi diagnosticado um possível incidente de segurança nos servidores que armazenam os sistemas institucionais e as senhas das contas de e-mails e drives institucionais.

"Imediatamente, a Agetic retirou do ar todos os sistemas computacionais e serviços digitais para mitigação de riscos e manutenção da segurança digital. Em paralelo, de acordo com o Plano de Contingência da UFMS, foi instalado o Gabinete de Crise da UFMS e será acionado o Centro Integrado de Segurança Cibernética do Governo Digital do Governo Federal e comunicado o incidente de segurança à Polícia Federal e à Procuradoria Federal junto à Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul", diz o comunicado.

Ainda conforme a unidade, a agência trabalha para viabilizar a restauração dos sistemas e serviços de tecnologia com segurança e confiabilidade, além dos dados e documentos de toda a Comunidade Universitária.

A previsão é que o portal retorne em 72, desde o comunicado feito na segunda-feira, 25. A recomendação aos alunos e servidores é não fornecer senhas e dados pessoais para qualquer pessoa ou sistema.

Qualquer dúvida ou ato suspeito, enviar mensagem pelo WhatsApp (67) 3345-7222.