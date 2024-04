Sobe para seis mortes em trágico acidente na BR-163 na Capital

Carga de milho espalhada na via / PC MS

Sobe para seis mortes em um acidente envolvendo quatro veículos na BR-163, entre Campo Grande e o distrito de Anhanduí. Um homem foi encontrado sob os destroços de um caminhão carregado com 210 suínos, que também resultou na morte do motorista. Além disso, outros dois caminhões e um veículo Ônix estavam envolvidos, com suas respectivas vítimas identificadas. Três corpos já foram retirados do local.

Segundo o site Campo Grande News, uma equipe da cooperativa de alimentos responsável pela carga de suínos compareceu ao local, onde a maioria dos animais não sobreviveu ao acidente, onde estava Jefferson Carlos e José Lucas.

Um capacete e um filtro de motocicleta encontrados levantaram a suspeita inicial de uma sexta vítima, mas essa hipótese foi descartada quando se soube que pertenciam a um dos veículos envolvidos. No entanto, foi confirmado que o motorista do caminhão de suínos não estava sozinho.

A suspeita de que o motorista da carreta tenha realizado uma ultrapassagem indevida está sendo investigada, levando ao impacto com os veículos no sentido oposto. O Ônix foi esmagado pelas carretas, onde estava o casal Fernanda Lopes e Daniel Azambuja, e a perícia teve dificuldades para acessar as vítimas. Os motoristas dos outros dois veículos foram identificados apenas como Edinaldo e Ezequiel Nordt.

A carga de milho espalhou-se pela pista, resultando em mais perdas animais. A velocidade do caminhão de alimentos estava dentro do limite permitido. O trabalho de retirada dos veículos da pista durou cerca de 7 horas.

Tragédia

Daniel e Fernanda, moradores de Campo Grande, estavam a caminho da praia para férias planejadas há 30 dias. Seu cunhado, Elvis Ajala, relatou ao site que eles deveriam encontrá-los em um posto de gasolina próximo ao local do acidente, mas nunca chegaram. Essa seria a primeira vez de Elvis no mar, e a família estava ansiosa e feliz pela viagem, que acabou em tragédia.