Sogra. A figura mais polêmica num casamento está em festa

28 de abril é o dia da sogra

Ao longo de um ano, o calendário passa e em alguns dias ele faz todo mundo lembrar das datas comemorativas, como o dia internacional da mulher, dia das mães, dia do beijo, do livro, das crianças, em fim. São dias que, muitas vezes, parecem mais divertidos e curiosos do que festivos e afetivos, como é o caso do dia 28 de abril, quando é celebrado o dia da figura mais polêmica dentro de um casamento: A sogra. Portanto, hoje, faça um agrado a sua sogra porque certamente ela merece (ou não?).

A escolha da data é carregada de controvérsia e aqui no Brasil teria sido instituída em 1958 pelo então presidente da República Juscelino Kubitschek em referência às sogras que “socorriam” economicamente suas famílias nos momentos difíceis.



Até no Vaticano as sogras foram lembradas



O Papa Francisco citou as sogras durante uma audiência na Praça São Pedro, no Vaticano, no dia 27 de abril de 2022, quando falava a respeito dos membros da família. Em seu discurso, o pontífice afirmou que sogras são vítimas de “clichês” triviais e completou,

“Também a vós, sogras, digo-vos: cuidado com a língua, porque a língua é um dos pecados mais terríveis das sogras, ressaltou o pontífice.”

Apesar de ser uma figura que oscila entre o amor e o ódio, a piada e decência, essa pessoa entra na vida das pessoas e pode não mais sair conforme prevê o artigo 1.595, §1º, do Código Civil. Sogra é parente por afinidade e vínculo que não se desfaz nem com o divórcio.

Para alegrar as sogras fica uma dica de O Pantaneiro, que vai adoçar o dia dessa mulher que, na verdade se torna a segunda mãe de muitos casais.



Olho da Sogra

• Leite condensado (1 lata ou caixinha) ; 1 pacote de coco seco ralado (100 g); 1 xícara (chá) de açúcar; 2 gemas; meia xícara (chá) de água; 500 g de ameixa preta seca sem caroço; açúcar cristal para passar os docinhos.



Fazendo:



Numa panela misture o leite condensado com o coco, o açúcar e as gemas, acrescente a água e misture bem. Leve ao fogo mexendo sem parar por cerca de 10 minutos (ponto de modelar). Desligue o fogo. Coloque num prato untando com manteiga e deixe esfriar. Em seguida hidrate as ameixas sem os caroços, com água morna por cerca de 5 minutos, escorra abra ao meio sem separar às duas partes. Passe um pouco de manteiga nas mãos faça bolinhas com o doce de coco (tipo brigadeiro) faça as ameixas de recheio e passe no açúcar cristal.