Sol e chuva: Aquidauana pode registrar máxima de 30°C neste domingo

Tempo em Aquidauana / O Pantaneiro

A previsão do tempo para este domingo (08) aponta uma combinação de sol e instabilidades atmosféricas em diversas regiões de Mato Grosso do Sul.

Em Aquidauana, localizada na região pantaneira, os termômetros podem registrar temperaturas entre 23°C e 30°C ao longo do dia, com possibilidade de chuvas fracas a moderadas.

O cenário meteorológico para o Estado é marcado pela formação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai, associado a uma frente fria que avança pela região Sul do Brasil. Essa configuração favorece o aumento da nebulosidade e o surgimento de tempestades com raios e rajadas de vento, especialmente nas regiões sul e sudoeste. Em algumas áreas, os acumulados de chuva podem ultrapassar os 40 mm em 24 horas.

Além disso, os ventos do quadrante norte, que podem variar entre 40 km/h e 60 km/h, trazem um alerta para possíveis rajadas superiores a essa velocidade em momentos pontuais.

Para o restante do estado, as temperaturas devem oscilar entre mínimas de 22°C e 26°C e máximas que podem atingir os 35°C nas regiões do bolsão e norte. Em Campo Grande, a previsão é de um dia com mínima de 22°C e máxima de 31°C, acompanhado por períodos de sol, aumento de nebulosidade e probabilidade de chuva.