Sol e chuva marcam Sexta-feira Santa em Mato Grosso do Sul

O tempo será de sol e chuva nesta sexta-feira, 29, a previsão indica cenários distintos em diferentes regiões do Estado, conforme a previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), órgão estadual vinculado à Semadesc.

Segundo o monitoramento, a tendência é de continuidade das condições observadas na quinta-feira. As regiões centro-norte, nordeste, leste e Bolsão devem manter a presença de chuvas, com possibilidade de intensidade fraca a moderada. Novamente, a fraca ZCAS (Zona de Convergência do Atlântico Sul) será responsável por essas instabilidades.

Nas regiões sul, sudoeste e sudeste, o tempo firme prevalecerá, com aberturas de sol e variação de nebulosidade. No entanto, é importante estar atento, pois ainda pode ocorrer o desenvolvimento de pancadas de chuva isoladas, principalmente durante o período da tarde e noite. As temperaturas devem seguir semelhantes às registradas na quinta-feira, com variações de mínimas e máximas conforme as diferentes regiões do estado.

Portanto, para quem planeja atividades ao ar livre ou deslocamentos, é importante acompanhar as atualizações meteorológicas locais e tomar precauções adequadas de acordo com as condições climáticas esperadas em cada região de Mato Grosso do Sul.