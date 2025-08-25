Acessibilidade

25 de Agosto de 2025 • 17:29

Sol e pancadas de chuva: confira a previsão da semana para Aquidauana

O tempo deve alternar entre dias ensolarados e a possibilidade de precipitações isoladas

Redação

Publicado em 25/08/2025 às 15:10

Tempo na manhã de hoje em Aquidauana / O Pantaneiro

A semana em Aquidauana começa com variações no clima e termina com temperaturas mais elevadas e chance de chuva, conforme aponta a previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima). O tempo deve alternar entre dias ensolarados e a possibilidade de precipitações isoladas, com destaque para as noites e madrugadas mais frias no início da semana.

Nesta segunda-feira (25), a presença de uma frente fria pode provocar chuvas fracas e isoladas na região. A previsão é de tempo parcialmente nublado, com chance de pancadas, especialmente no sul do estado. As temperaturas devem se manter mais amenas, acompanhando a tendência observada em boa parte de Mato Grosso do Sul.

Na terça-feira (26), o tempo segue estável, com sol entre nuvens. Em Aquidauana, os termômetros devem registrar mínima de 12°C e máxima de 25°C. Ainda pode haver resquícios de nebulosidade pela manhã, mas sem previsão de chuva.

A quarta-feira (27) marca o início da elevação das temperaturas. A mínima sobe para 14°C, enquanto a máxima pode atingir 30°C na região. O dia será de sol e tempo seco, com baixos índices de umidade relativa do ar, variando entre 20% e 40%.

Já na quinta-feira (28), o calor se intensifica e volta a haver possibilidade de chuva, em função da atuação de cavados nos níveis médios e altos da atmosfera. A previsão para Aquidauana é de mínima de 17°C e máxima de 32°C, com tempo parcialmente nublado e chances de pancadas isoladas ao longo do dia.

Além das oscilações de temperatura, os ventos ganham força durante a semana. Rajadas de até 50 km/h podem ser registradas, principalmente na quarta e quinta-feira.

De maneira geral, o tempo será influenciado por um sistema de alta pressão atmosférica que mantém o clima seco e favorece a elevação das temperaturas em todo o estado. No entanto, a passagem de sistemas frontais e cavados pode alterar o cenário em alguns municípios, como é o caso de Aquidauana.

A orientação do Cemtec é de atenção à baixa umidade relativa do ar, especialmente durante as tardes, o que pode causar desconforto e riscos à saúde, como ressecamento das mucosas e irritações respiratórias. A recomendação é manter a hidratação e evitar atividades físicas nos horários mais quentes do dia.

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

