Solenidade, sessões e reuniões estão previstas para o início de maio

A agenda de 5 a 9 de maio na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) está repleta de eventos, incluindo a continuação do Curso de Cerimonial no Ambiente Legislativo voltado aos servidores.

Segunda-feira

Os servidores da Casa de Leis darão continuidade ao Curso de Cerimonial no Ambiente Legislativo, proposto pela Escola do Legislativo da ALEMS Senador Ramez Tebet, ministrado pela diretora de Cerimonial Severina Silva e pela cerimonialista Vivian Hungaro. O evento já contou com inscrições antecipadas e ocorrerá na Sala Multiuso, no dia 5, às 10h.

Terça-feira

No dia 6 está prevista a sessão plenária, às 9h, no Plenário Júlio Maia. A pauta da Ordem do Dia está disponível.

Quarta-feira

O dia 7 de maio começa com a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), às 8h, no Plenarinho Nelito Câmara. Na sequência, os deputados seguem para a sessão ordinária no Plenário Júlio Maia, a partir das 9h.

Pela tarde estão previstas duas reuniões. Às 14h, os membros da Frente Parlamentar do Leite se reúnem na Sala Roberto Orro, por proposição do coordenador deputado Renato Câmara (MDB). Às 15h, na Sala Cabo Almi, está prevista a reunião com a Comissão das Mães Atípica, por proposição do deputado Pedro Pedrossian Neto (PSD). De acordo com o deputado, o evento receberá representantes da Secretaria Estadual de Assistência Social quanto aos estudos para ampliar e adequar a cobertura do Programa Cuidar Quem Cuida.

Ao longo de todo o dia também está prevista a disponibilização de vacinas para os servidores do Legislativo que quiserem se imunizar contra os vírus da gripe. O Ministério da Saúde recomenda evitar a vacinação caso esteja apresentando quadros febris.

Quinta-feira

No dia 8 os deputados participam da sessão plenária, às 9h, no Plenário Júlio Maia. A partir das 19h, também no Plenário, está marcada a Sessão Solene para Entrega da Medalha do Mérito Força Expedicionária Brasileira por proposição do deputado Lid+io Lopes (Patriota). A honraria é entregue a civis e militares, em alusão aos heróis da pátria. A Força Expedicionária Brasileira foi constituída em 9 de agosto de 1943 para lutar na Europa ao lado dos países aliados na Segunda Guerra Mundial, conflito que deixou milhares de mortos e terminou após rendição da Alemanha.

*As informações são do site da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul

