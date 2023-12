Sonho realizado: 60 famílias de Mundo Novo terminam o ano com a chave da casa própria

Divulgação

Sessenta famílias de Mundo Novo irão passar o Natal em suas novas moradias com a entrega dos Residenciais Valério de Medeiros I e II. O evento da entrega das chaves foi marcado pela alegria e emoção dos contemplados, na terça-feira (19) e contou com a presença do prefeito Valdomiro Sobrinho, secretários municipais, vereadores e demais autoridades.

A construção do empreendimento faz parte de uma parceria das três esferas governamentais: União, Município e Estado, por meio do Programa FGTS Subsidiado, e apoio da Entidade Organizadora Conssol. O valor total do investimento nas obras foi de R$ 7.339.685,39.

Maria do Carmo Avesani Lopez, diretora-presidente da Agehab, destacou a importância da soma de esforços de todas as entidades que participaram do processo de construção do Residencial.

"Conquistar a casa própria é um sonho que está sendo concretizado hoje. E isso só foi possível graças a soma e união de vários entes envolvidos neste processo: o município doou a área, a entidade organizadora trabalhou na conquista do terreno e trabalhou nos projetos, a Câmara de Vereadores que aprovou a doação do terreno, a Assembleia Legislativa através dos deputados estaduais que aprovaram a que a Agehab pudesse realizar as obras de infraestrutura bem como ajudar com subsídio e vocês, e o Governo Federal também contribuiu com recursos para a construção do projeto. Todo esse conjunto de esforços contribuíram para que o valor do imóvel ficasse mais acessível, facilitando o financiamento por parte das famílias, destacou a diretora-presidente.

Maria Aparecida Queiroz, de 49 anos e mãe de um rapaz e madrasta de duas meninas, era inscrita na Secretaria de Habitação do Município e tinha a expectativa de ser contemplada com a casa própria. Ela conta a emoção que sentiu quando ligaram para avisá-la havia sido sorteada para o Residencial.

"Senti uma emoção muito grande quando entraram em contato comigo e me avisarem que meu nome era um dos sorteados. Na hora não acreditei. A gente morava de aluguel e agora vamos pagar o que é nosso. Vamos comemorar muito neste final de ano", comenta emocionada.

Jully de Bastos, casada e com um filho, mora na casa dos seus pais com a família. Ela e o marido sonhavam em ter a casa própria.

"Morávamos com minha mãe e hoje estamos muito felizes, porque nosso sonho era ter a nossa casa e conseguimos!", finalizou Jully.