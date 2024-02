Sonora vai receber pavimentação em bairro e acesso a balneário

Obras foram apresentadas durante a reunião / Fotos: Álvaro Rezende/Governo do Estado

Com investimentos em infraestrutura urbana, habitação e turismo o Governo do Estado vai atender as prioridades do município de Sonora, que fica na região norte do Estado. As demandas foram requisitas pelas lideranças da cidade em reunião que ocorreu nesta terça-feira (20) na Governadoria.

Entre as ações está a pavimentação do bairro Bela Vista, que vai receber o investimento de R$ 8,1 milhões do Estado, além da obra de acesso ao Balneário Pôr do Sol. Ela será realizada em três etapas e a primeira já viabilizada neste ano.

“Vamos seguir nosso planejamento que é pavimentar bairros da cidade para melhorar a vida da população. Também iremos iniciar o acesso ao balneário, que é um pedido do município. Neste ano iremos ouvir as lideranças de cada cidade para definir nossos investimentos. Não apenas em infraestrutura, mas em áreas importantes como saúde e educação”, afirmou o governador Eduardo Riedel.

O prefeito de Sonora, Enelto Ramos, afirmou que os novos investimentos firmados com o Estado mostram que a atual gestão é municipalista. “Alegria muito grande vir aqui pactuar estas novas obras com o governador, que é municipalista e pensa nas pessoas lá na ponta. Isto mostra que o Governo atende os pequenos municípios em mesma igualdade com os maiores”.

Enelto ainda mencionou que durante o encontro o governador se comprometeu em construir o Centro de Convivência que vai atender os projetos sociais da cidade, com salão de festas, cobertura e piscina para contemplar os idosos e crianças. Também foi firmado a construção de 108 novas moradias. “Projetos que vão transformar cada vez mais Sonora”.

Também participaram da reunião o presidente da Assembleia, Gerson Claro, os deputados Márcio Fernandes e Mara Caseiro, além dos secretários Hélio Peluffo (Seilog) e Eduardo Rocha (Casa Civil), o secretário-adjunto da Casa Civil, João César Mattogrosso, assim como os vereadores de Sonora.