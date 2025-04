Soraya anuncia investimento de R$ 5 mi para pista de laço da Acrissul na 85ª Expogrande

O espaço é utilizado em práticas como equoterapia / Divulgação

A senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) participou nesta quinta-feira (03) da 85ª edição da Expogrande, reafirmando seu compromisso com o fortalecimento do agronegócio e o desenvolvimento das tradições sul-mato-grossenses. Realizado no Parque de Exposições Laucídio Coelho, o evento reuniu as principais lideranças do setor agropecuário do estado.

Durante a visita, Soraya anunciou a destinação de aproximadamente R$ 5 milhões para a construção da cobertura da pista de laço da Acrissul, localizada no espaço de treinamento da entidade. O local é muito mais do que uma arena esportiva: além do laço comprido, a pista abriga projetos sociais e terapêuticos que impactam diretamente a vida de cerca de 400 pessoas por semana.

O espaço é utilizado em práticas como equoterapia, equitação terapêutica, treinamentos de paratletas de alto rendimento e reabilitação de jovens e idosos com condições como AVC, Parkinson, demência e Alzheimer. Também é cenário para atividades esportivas equestres, iniciação na montaria e montaria adaptada para bebês, crianças, jovens e adultos.

Com o investimento, a senadora garantirá mais conforto e segurança para os atendidos, além de melhores condições para treinamentos, competições e demais eventos realizados no local.

"O laço comprido faz parte da identidade do produtor sul-mato-grossense. Investir nessa estrutura é valorizar nossa cultura, apoiar projetos sociais e oferecer um espaço adequado para práticas que transformam vidas", destacou Soraya.

Ao longo do evento, a senadora também conversou com produtores rurais, empresários e representantes de entidades agropecuárias, reforçando seu compromisso com a defesa do setor. “A Expogrande é um ponto de encontro fundamental com quem movimenta a economia de Mato Grosso do Sul. Nosso trabalho em Brasília segue firme para garantir recursos, segurança jurídica e liberdade para quem produz”, finalizou.