Sorteio do Nota MS Premiada será nesta quarta-feira

O sorteio do concurso 2597 da Mega-Sena será realizado nesta quarta-feira, 31, e os números serão utilizados para definir os vencedores do Nota MS Premiada.

Participa do sorteio Nota MS Premiada quem informou o CPF no momento das compras, recebendo oito dezenas aleatórias, das quais o consumidor poderá acertar seis. Compras a partir de R$ 1 já podem participar.

São R$ 300 mil em prêmios, sendo R$ 100 mil divididos entre os vencedores das seis dezenas e R$ 200 mil entre os que acertarem a quina (5 números).

No entanto, é preciso ficar atento. Assim como no sorteio da Mega-Sena, os ganhadores não são comunicados em caso de premiação, sendo necessária a conferência do CPF no site do programa www.notamspremiada.ms.gov.br.

Os sorteios ocorrem uma vez ao mês, sendo utilizados os números sorteados pela Mega-Sena, promovido pela Caixa Econômica Federal.