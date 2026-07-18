Sorteios das loterias da Caixa passam a ser realizados aos domingos

Com a mudança, também foram ampliados os horários para registro das apostas / Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Os concursos das modalidades lotéricas da Caixa Econômica Federal que tradicionalmente eram realizados aos sábados passam, a partir deste fim de semana, a ocorrer aos domingos. Os sorteios serão realizados às 10h (fuso horário de MS), ampliando o período disponível para que os apostadores registrem seus jogos.

A alteração já entra em vigor neste domingo (19), quando será realizado o próximo concurso da Mega-Sena. A estimativa é de que o prêmio principal chegue a R$ 35 milhões, após nenhum apostador acertar as seis dezenas no último sorteio.

Com a mudança, também foram ampliados os horários para registro das apostas. Nas casas lotéricas e pelos canais digitais da Caixa, os jogos poderão ser feitos até as 21h de sábado. Já os bolões eletrônicos poderão ser registrados até as 09h45 de domingo, poucos minutos antes do início do sorteio, sempre pelo fuso horário de MS.

Segundo a Caixa Loterias, apenas o dia e o horário dos concursos foram alterados. As transmissões continuam sendo realizadas ao vivo pelos canais oficiais da instituição nas redes sociais e também pelo portal G1.

As loterias federais seguem entre as principais fontes de arrecadação da Caixa. Em 2025, as 12 modalidades somaram R$ 26,61 bilhões em arrecadação. A Mega-Sena liderou o ranking, com R$ 10,8 bilhões, seguida pela Lotofácil, com R$ 8,4 bilhões, e pela Quina, que arrecadou R$ 3,4 bilhões.