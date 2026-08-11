Sortudo de MS leva mais de meio milhão na Lotofácil

Aposta registrada em cidade do interior foi uma das oito vencedoras do concurso desta segunda-feira (10)
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Uma aposta de Mato Grosso do Sul acertou os 15 números da Lotofácil no concurso 3.758, realizado na noite desta segunda-feira (10), e garantiu um prêmio de R$ 530.611,68.
O jogo vencedor foi registrado na Lotérica Dallas, em Eldorado, e trata-se de um bolão com 12 cotas. Com isso, cada participante terá direito a aproximadamente R$ 44,2 mil, considerando a divisão do prêmio entre as cotas.
Ao todo, oito apostas de todo o país acertaram as 15 dezenas sorteadas. Os números do concurso foram:
01 – 03 – 04 – 05 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 14 – 17 – 18 – 20 – 24 – 25
Além dos ganhadores com 15 acertos, outras milhares de apostas foram premiadas nas demais faixas. Confira:
15 acertos: 8 apostas — R$ 530.611,68 cada;
14 acertos: 523 apostas — R$ 1.273,59 cada;
13 acertos: 19.111 apostas — R$ 35 cada;
12 acertos: 197.208 apostas — R$ 14 cada;
11 acertos: 963.231 apostas — R$ 7 cada.
Como houve ganhadores na faixa principal, o prêmio não acumulou. O próximo concurso da Lotofácil será realizado nesta terça-feira (11), com estimativa de prêmio de R$ 2 milhões.
Como funciona a Lotofácil
Para participar, o apostador deve escolher entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis no volante. Também é possível utilizar a modalidade Surpresinha, na qual os números são escolhidos aleatoriamente pelo sistema.
São premiadas as apostas que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números.
Observação: o valor individual de cada participante do bolão pode variar conforme a quantidade de cotas adquiridas e a divisão efetivamente registrada no comprovante da aposta.
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