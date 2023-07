Sortudo de Piraputanga ganha sorteio de R$ 10 mil em título de capitalização

Adilson com o cheque premiado / Foto: Divulgação

Morador do distrito de Piraputanga, em Aquidauana, venceu um sorteio de R$ 10 mil no MS Cap, conhecido título de capitalização. O premiado divide valor com outros quatro ganhadores.

Feliz da vida, Adilson de Almeida foi procurado pessoalmente pela equipe, que desbravou o portal do Pantanal de Mato Grosso do Sul.

"O negócio é não desistir. O que ganhou sozinho os R$ 300 mil é conhecido de uma amiga", descreve. E um incentivo para os aquidauanense comprar". O

O sorteio aconteceu no último domingo contemplando as dezenas 59-04-49-21-45-11-16-20-30-09-46-28-18-47-02-05-07-14-39-34-33-06-29-27-12-23-58-17-43-38-57-8-53-19-51-28-24-41-13.