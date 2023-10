Startups de MS fecham parcerias e apresentam soluções inovadoras em EmpreendeFest

Divulgação

Uma infinidade de soluções em diferentes áreas: seja para facilitar a resolução de desafios do dia a dia, como pagamento de contas, até a divulgação de produtos e serviços de um nicho em específico. Startups são empreendimentos que, pela sua natureza, apresentam soluções como forma de negócio. As últimas tendências de empresas com este perfil inovador marcaram presença no EmpreendeFest, 1º Festival de Empreendedorismo do Sebrae, mostrando que no Mato Grosso do Sul, há um vasto potencial.

Realizado nos dias 5 e 6 de outubro, no Bosque Expo, em Campo Grande, o EmpreendeFest contou com espaço de Expositores, e desses, 40 eram startups. Ao percorrer o local no primeiro dia de evento, foi possível se deparar com o estande de Vitor Carmona, CEO e fundador da Paga Eu Serviços Financeiros, um assistente financeiro de contas a pagar, que auxilia na busca, organiza e paga boletos, a partir de uma assinatura. Há a opção de cadastro de CPF e CNPJ, e também do PIX recorrente, além do cadastro de impostos e então a ferramenta envia para o usuário, no dia do vencimento, via aplicativo WhatsApp, as contas que têm para pagamento.

O empreendedor inicialmente montou um co-working na Capital, onde estreitou o relacionamento com o Living Lab – laboratório de inovação e prototipagem do Sebrae/MS, que desenvolve ideias inovadoras e startups no Mato Grosso do Sul. Após, ele decidiu mudar de segmento e investir na Paga Eu Serviços Financeiros, quando, novamente, obteve o apoio do Sebrae. “Fui procurar o Sebrae, mostrando minha startup nova, meu novo projeto de vida, e o Living Lab me acolheu de braços abertos. Hoje estou aqui no EmpreendeFest expondo minha empresa e está sendo um sucesso. Todo mundo está me apoiando e estou super feliz”, celebra Vitor Carmona.

Para além da tecnologia, uma startup também pode ter como foco de atuação a resolução de questões sociais ou ambientais, com impactos positivos para a sociedade. A República das Arteiras, startup de impacto social também de Campo Grande, é uma plataforma para aproximar consumidores finais de costureiras. O objetivo é melhorar as condições de geração de renda e acesso ao trabalho para essas profissionais. A fundadora, Ivani Grance, participou como expositora no EmpreendeFest.

“Somos uma plataforma de coleção para aproximar consumidores finais de costureiras. Já temos o Sebrae como parceiro desde 2018, quando ainda era um coletivo de costureiras. A partir dessa parceria, das capacitações e das oportunidades, nós chegamos até esse ponto de ser hoje uma plataforma, uma solução de base tecnológica que facilita com que o consumidor chegue até a costureira e melhore as condições de geração de renda e acesso ao trabalho para essas profissionais. E a expectativa com a feira é justamente a visibilidade que ela nos dá. A gente consegue acessar tanto consumidores de costura como também costureiras. E foi o que aconteceu nessa tarde, conseguimos expandir os contatos com costureiras de Corumbá e de Dourados que vieram visitar o EmpreendeFest e levaram o nosso contato para expandir por lá”, disse.

Outra vertente de atuação é o atendimento a empresas. Fernanda Wolf é sócia da Pantatech Aceleradora, que auxilia na estruturação de startups. A parceria com o Sebrae existe há bastante tempo, auxiliando nas relações com outros empreendimentos, por exemplo. “Pegamos as startups, estruturamos as empresas, auxiliamos em todo o processo com indicadores, marketing, vendas. Nós estamos aqui no coração do Pantanal fazendo esse trabalho com direcionamento também para a Rota Bioceânica. Então, nós conectamos as startups com investidores. A feira aqui no EmpreendeFest tem sido uma grande oportunidade para a gente entender melhor sobre o cenário aqui no Mato Grosso do Sul e conectar com outros empresários”, destaca Fernanda Wolf.

Conexão entre startups e grandes empresas

Além da feira de expositores, as startups que participaram do EmpreendeFest tiveram a oportunidade de se conectar a grandes empresas e instituições do mercado, apresentando quais produtos e serviços poderiam ofertar enquanto fornecedores. Esta foi a proposta da Rodada de Negócios, realizada na tarde do dia 6 de outubro, na Sala de Oportunidades outro espaço do evento. Com 74 inscritos, entre eles, 15 empresas “âncoras” – como são chamados os grandes empreendimentos –, além de 31 compradores; as 28 startups inscritas encontraram um ambiente favorável para a consolidação de parcerias.

“Estar disponível para este networking com entregas de valor que poderão dar respostas ágeis aos negócios é que o mercado busca, e estamos oferecendo este espaço aqui no EmpreendeFest. Hoje a gente está em um momento de construção conjunta, de muito entendimento do processo, muitas startups estão crescendo junto com investidores âncoras, outras de fato, fornecendo para grandes empresas. Se eles têm uma solução efetiva, entregar isso para uma empresa em funcionamento faz muito sentido”, avalia a gerente de Inovação do Sebrae/MS, Leandra Costa.

Uma das empresas âncoras presentes foi o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). Para o coordenador de Inteligência de Negócios do Senar, Carlos do Valle, as articulações são muitas vezes mais importantes do que a própria venda em si. “A partir de uma conversa é possível identificar e articular interação com outros players, sendo assim, apoiar o crescimento de novos negócios”, pontua.

Este networking foi fundamental para aproximar pessoas com ideias e projetos que necessitam ser validados para ganhar o mercado. Durante a Rodada, Carlos do Valle recebeu uma empresa incubada da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), que está com um produto efetivo, mas, que para ser lançado, ele observa que necessita de um crivo mais aprofundado. “A gente consegue fazer com que as instituições de pesquisa possam validar o que eles estão desenvolvendo e, assim, chegar aos mercados com maior possibilidade de êxito, pois foi testado por uma instituição e tem sua chancela”, finaliza.

Durante os dois dias de evento, o EmpreendeFest reuniu mais de seis mil pessoas no Bosque Expo, em Campo Grande. Além da programação voltada às startups e negócios inovadores, foram realizadas palestras magnas com grandes nomes do mercado, mais de dez painéis com temas como inovação, empreendedorismo e bioeconomia, entre outros. Mais informações sobre o Sebrae/MS podem ser obtidas pelo número 0800 570 0800 ou por meio da Agência Sebrae de Notícias.