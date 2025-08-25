STF abre prazo final em ação contra militares acusados de trama golpista

Grupo é acusado de planejar golpe de Estado e atentados contra Alexandre de Moraes, Lula e Alckmin
Antônio Cruz/ Agência Brasil
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), abriu prazo para que acusação e defesas apresentem as alegações finais na ação penal que tem como alvo o chamado Núcleo 3 de uma trama golpista cujo objetivo seria manter o ex-presidente Jair Bolsonaro ilegalmente no poder.
O grupo é formado por nove militares e um policial federal, ligados às Forças Especiais do Exército, conhecidos como kids pretos — referência à boina preta tradicional da tropa.
Os crimes
Segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR), os réus respondem por:
organização criminosa armada;
golpe de Estado;
tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;
dano qualificado;
deterioração de patrimônio tombado.
A PGR acusa o núcleo de planejar a execução de ações golpistas, incluindo o chamado plano Punhal Verde e Amarelo, que teria como objetivo assassinar o próprio Moraes, o então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e o vice, Geraldo Alckmin, em novembro de 2022.
Próximos passos
Com a abertura do prazo, Moraes declarou encerrada a instrução processual — etapa em que todas as provas foram produzidas e testemunhas ouvidas. Agora, o Ministério Público terá 15 dias para apresentar as alegações finais, seguidos por mais 15 dias para as defesas.
Concluída essa fase, caberá ao ministro, como relator, elaborar seu voto e liberar o processo para julgamento na Primeira Turma do STF, composta por cinco ministros: Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Flávio Dino. Não há prazo definido para a data do julgamento.
Quem são os réus do Núcleo 3
Bernardo Romão Correa Netto (coronel)
Estevam Theophilo (general)
Fabrício Moreira de Bastos (coronel)
Hélio Ferreira (tenente-coronel)
Márcio Nunes de Resende Júnior (coronel)
Rafael Martins de Oliveira (tenente-coronel)
Rodrigo Bezerra de Azevedo (tenente-coronel)
Ronald Ferreira de Araújo Júnior (tenente-coronel)
Sérgio Ricardo Cavaliere de Medeiros (tenente-coronel)
Wladimir Matos Soares (policial federal)
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Justiça
Defensoria de MS será informada sobre nascimentos sem identificação de paternidade
Defensoria consegue redução de pena de jovem condenada por tráfico de drogas em MS
Defensoria garante prisão domiciliar à mãe de recém-nascida em Bonito
Registros
Intensa atuação do 7º BPM marcam o fim de semana na cidade
Polícia
Ocorrências foram atendidas por policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS