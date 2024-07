STF mantém prisão de cinco investigados no caso "Abin Paralela"

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu manter a prisão de cinco indivíduos na quarta fase da Operação Última Milha, deflagrada nesta quinta-feira (11). A operação investiga o suposto uso irregular de uma agência para beneficiar filhos de um ex-presidente, bem como monitorar ilegalmente ministros do STF e políticos da oposição.

Os investigados cujas prisões foram mantidas são: Mateus de Carvalho Sposito, ex-funcionário da Secretaria de Comunicação da Presidência da República; Richards Dyer Pozzer, empresário; Rogério Beraldo de Almeida, influenciador digital; Marcelo Araújo Bormevet, policial federal; e Giancarlo Gomes Rodrigues, militar do Exército.

A decisão foi tomada após audiência de custódia conduzida por um juiz instrutor do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, responsável pelo caso. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre os motivos que levaram à manutenção das prisões.

A Operação Última Milha tem gerado repercussão nacional devido às graves acusações envolvendo figuras públicas e alegações de abuso de poder. As investigações seguem em andamento sob a supervisão do STF, que continua acompanhando de perto o desdobramento do caso.