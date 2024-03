Subgrupamento de Bombeiros de Aquidauana troca de comando

Em uma cerimônia marcada por emoções e expectativas, o 1º Subgrupamento de Bombeiros Militar Independente de Aquidauana trocou de comando entre dois destacados oficiais. Capitão Alex Fernandes, após um período de 12 meses, passou o comando ao Capitão Carlos Saldanha.



Durante seu mandato, Capitão Alex Fernandes destacou-se por sua dedicação e estratégicas que beneficiaram não apenas o subgrupamento, mas também a comunidade local.



"Comandar o subgrupamento na minha terra natal foi a realização de um sonho e um grande privilégio", compartilhou o Capitão Fernandes, refletindo sobre seu tempo no comando. "Deixo o posto com a sensação de missão cumprida, e com o coração cheio de gratidão por ter tido a honra de liderar verdadeiros heróis. Embora esteja me deslocando para Campo Grande, Aquidauana continuará a ser minha casa. Aguardo ansiosamente meu próximo desafio na subsecretaria de saúde do Corpo de Bombeiros Militar", acrescentou.