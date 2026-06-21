Acessibilidade

21 de Junho de 2026 • 17:17

Buscar

Últimas notícias
X
Antigomobilismo

Sucesso o lançamento do 3° Retrocar 2026

O evento reuniu colecionadores, apaixonados por carros antigos, expositores e famílias, que lotaram o estabelecimento para prestigiar a apresentação das novidades da edição 2026.

Redação

Publicado em 21/06/2026 às 15:00

Atualizado em 21/06/2026 às 15:15

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O Pantaneiro

Nem a chuva nem as baixas temperaturas impediram o sucesso do lançamento oficial da terceira edição do Retrocar MS, realizado na noite da última sexta-feira (19), na Academia do Chopp, em Campo Grande. O evento reuniu colecionadores, apaixonados por carros antigos, expositores e famílias, que lotaram o estabelecimento para prestigiar a apresentação das novidades da edição 2026.

A grande presença de público surpreendeu positivamente os organizadores e confirmou a força do antigomobilismo em Mato Grosso do Sul. Durante toda a noite, visitantes puderam conferir uma exposição de veículos antigos e participar de um ambiente de confraternização entre admiradores do setor.

Um dos momentos mais animados da programação foi a transmissão da partida da Seleção Brasileira contra o Haiti. Reunidos no local, os participantes acompanharam a vitória do Brasil por 3 a 0, resultado que deixou o público ainda mais empolgado e contribuiu para o clima de festa que tomou conta do evento.

A trilha sonora da noite ficou por conta da banda Uskara da Kombi, que abriu a programação musical. Após o encerramento da partida da Seleção Brasileira, a animação continuou com show da banda Alzira, mantendo o público reunido até o fim da noite.

O lançamento marcou oficialmente a contagem regressiva para o Retrocar MS 2026, que acontecerá nos dias 15 e 16 de agosto, na Praça do Papa. Na ocasião, a organização apresentou detalhes da estrutura, atrações e expectativas para o encontro, considerado um dos principais eventos do segmento no Estado.

Segundo os organizadores, a expectativa é superar o sucesso das edições anteriores, ampliando o número de expositores e visitantes. A previsão é de que colecionadores de diversas cidades de Mato Grosso do Sul e também de outros estados participem do encontro em agosto.

Além da exposição de veículos clássicos e raridades automotivas, o Retrocar MS tem se consolidado como um evento voltado para toda a família, reunindo lazer, cultura, entretenimento e valorização da história do automobilismo.

Com casa cheia, público animado, música ao vivo e a vitória da Seleção Brasileira como ingrediente especial da noite, o lançamento do 3º Retrocar MS mostrou que a expectativa para o grande encontro de agosto já é alta entre os amantes dos carros antigos.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

ALERTA

Falso alerta da Defesa Civil atingiu cerca de 30 milhões em 8 estados

Susto durante a madrugada

"Misantropia"? Alerta extremo da Defesa Civil assusta moradores de MS e outros estados

Serviço

Ex-proprietários de veículos leiloados pelo Detran-MS podem resgatar valores remanescentes

Lista divulgada pelo órgão reúne 250 pessoas aptas a solicitar o saldo restante da venda dos veículos em leilão

Meio ambiente

Governo de MS remunera produtores rurais por preservação no Pantanal

Publicidade

Operação Visa-Protege

Canetas emagrecedoras irregulares apreendidas em Mato Grosso do Sul serão incineradas

ÚLTIMAS

TEMPO

Domingo amanhece gelado em Aquidauana e regiões

Madrugada fria surpreendeu a população mas temperatura deverá chegar aos 26 graus ao longo do dia

Bairro Santa Terezinha

Dupla é levada à delegacia após consumir produtos e se recusar a pagar em supermercado de Aquidauana

Suspeitos se negaram a quitar os itens consumidos e dispararam diversas ofensas no estabelecimento

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo