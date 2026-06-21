Sucesso o lançamento do 3° Retrocar 2026

O evento reuniu colecionadores, apaixonados por carros antigos, expositores e famílias, que lotaram o estabelecimento para prestigiar a apresentação das novidades da edição 2026.
O Pantaneiro
Nem a chuva nem as baixas temperaturas impediram o sucesso do lançamento oficial da terceira edição do Retrocar MS, realizado na noite da última sexta-feira (19), na Academia do Chopp, em Campo Grande. O evento reuniu colecionadores, apaixonados por carros antigos, expositores e famílias, que lotaram o estabelecimento para prestigiar a apresentação das novidades da edição 2026.
A grande presença de público surpreendeu positivamente os organizadores e confirmou a força do antigomobilismo em Mato Grosso do Sul. Durante toda a noite, visitantes puderam conferir uma exposição de veículos antigos e participar de um ambiente de confraternização entre admiradores do setor.
Um dos momentos mais animados da programação foi a transmissão da partida da Seleção Brasileira contra o Haiti. Reunidos no local, os participantes acompanharam a vitória do Brasil por 3 a 0, resultado que deixou o público ainda mais empolgado e contribuiu para o clima de festa que tomou conta do evento.
A trilha sonora da noite ficou por conta da banda Uskara da Kombi, que abriu a programação musical. Após o encerramento da partida da Seleção Brasileira, a animação continuou com show da banda Alzira, mantendo o público reunido até o fim da noite.
O lançamento marcou oficialmente a contagem regressiva para o Retrocar MS 2026, que acontecerá nos dias 15 e 16 de agosto, na Praça do Papa. Na ocasião, a organização apresentou detalhes da estrutura, atrações e expectativas para o encontro, considerado um dos principais eventos do segmento no Estado.
Segundo os organizadores, a expectativa é superar o sucesso das edições anteriores, ampliando o número de expositores e visitantes. A previsão é de que colecionadores de diversas cidades de Mato Grosso do Sul e também de outros estados participem do encontro em agosto.
Além da exposição de veículos clássicos e raridades automotivas, o Retrocar MS tem se consolidado como um evento voltado para toda a família, reunindo lazer, cultura, entretenimento e valorização da história do automobilismo.
Com casa cheia, público animado, música ao vivo e a vitória da Seleção Brasileira como ingrediente especial da noite, o lançamento do 3º Retrocar MS mostrou que a expectativa para o grande encontro de agosto já é alta entre os amantes dos carros antigos.
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