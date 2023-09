Sucuri é encontrada 'almoçando' em canteiro do campo do Baixadão

Sucuri enrolada em teiú / Foto: Reprodução

Uma sucuri foi flagrada se alimentando de um teiú em um canteiro do campo do “Baixadão”, em Aquidauana, durante uma partida de futebol na tarde de sábado, 23.

As imagens registradas pelo morador Ramão Santos mostram a cobra enrolada na presa. A situação inusitada chama a atenção de atletas que jogavam bola no campo, por volta do 12h.

“Nunca apareceu [sucuri nesse trecho], é a primeira vez. [Ela estava] onde sempre cai as bolas. Cheguei e tinha muitas pessoas lá. Ela tinha acabado de pegar um teiú, um lagarto, por isso estava enrolada”, descreve.

Por conta do tamanho e movimentos enquanto sufocava o animal para se alimentar, o matagal ficou marcada. “O mato está baixo, amassou quando ela deu o bote”, disse.

Apesar do susto, vale lembrar que a sucuri não apresenta risco para humanos. A cobra não é peçonhenta, caça à beira da água e procura animais para se alimentar.