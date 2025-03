Sucuri Ã© encontrada enroscada em rede de pesca

Reprodução

Uma sucuri de aproximadamente 4 metros foi resgatada nesta quinta-feira (13), após ficar presa em uma rede de pesca. A serpente foi encontrada em um açude de Maracaju.



A PMA (Polícia Militar Ambiental) divulgou imagens que mostram a cobra enroscada no apetrecho de pesca, preso a um bambu.



Para libertar o animal, policiais precisaram retirá-lo da água e cortar a rede com auxílio de uma faca.



Após a soltura, a equipe da PMA avaliou a sucuri e constatou que ela não tinha ferimentos.



O animal foi então levado até a região da pedreira do Rio Santa Maria, onde foi devolvido ao habitat natural.