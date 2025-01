Sucuri prenha de mais de 6 metros morre atropelada na rodovia MT-338

Você Repórter

Um trágico acidente envolvendo a fauna local foi registrado na rodovia MT-338, onde uma sucuri de mais de 6 metros foi encontrada morta após ser atropelada. O animal estava prenhe, e diversos filhotes também morreram no acidente.

Um gigante vulnerável

A sucuri, conhecida cientificamente como Eunectes murinus, é a maior cobra da América do Sul e uma das maiores do mundo. Este animal é típico de regiões alagadas e áreas próximas a rios, onde exerce um papel importante no equilíbrio ambiental. No entanto, a expansão de rodovias e a falta de medidas de proteção contribuem para episódios trágicos como este.

Gestação e ciclo de vida

A gestação da sucuri é um processo singular. Esses répteis têm reprodução vivípara, ou seja, os filhotes nascem vivos, e não a partir de ovos. O período gestacional dura, em média, de 6 a 7 meses, durante os quais a fêmea carrega os embriões em seu corpo. Durante esse período, as sucuris tornam-se mais lentas e vulneráveis, o que pode ter sido um dos fatores que contribuiu para o atropelamento.



As ninhadas podem variar de 20 a 50 filhotes, dependendo do tamanho e da idade da fêmea. No caso deste acidente, é provável que dezenas de filhotes estivessem prestes a nascer, o que agrava ainda mais o impacto ambiental causado pelo atropelamento.



Rodovias e o impacto na biodiversidade

A rodovia MT-338 corta áreas naturais que são habitat de inúmeras espécies. A ausência de sinalização adequada, passagens de fauna ou barreiras que protejam os animais aumenta a frequência de atropelamentos, colocando em risco a biodiversidade local.



Especialistas alertam que casos como este poderiam ser evitados com a implementação de medidas preventivas, como corredores de fauna, redução de velocidade em áreas sensíveis e campanhas de conscientização para motoristas.



O apelo pela preservação

A morte da sucuri prenhe levanta um alerta sobre a necessidade urgente de ações voltadas à proteção dos animais silvestres. Episódios como este não só comprometem a preservação de espécies emblemáticas como a sucuri, mas também o equilíbrio dos ecossistemas dos quais elas fazem parte.