Supermercado Nacagami completa 20 anos de tradição em Aquidauana

Festa de comemoração / Divulgação

O Supermercado Nacagami, parte da Rede Econômica de Supermercados, celebra 20 anos de história em Aquidauana. Inaugurado no dia 25 de novembro de 2004, na rua Estevão Alves Corrêa, no Bairro Alto, o estabelecimento foi um marco para a cidade, oferecendo novos postos de trabalho e garantindo os melhores preços para a população.

A unidade gerou 50 empregos diretos e mais de 100 indiretos, movimentando a economia local e trazendo mais comodidade para os consumidores. Para comemorar a data especial, a festa de aniversário será celebrada durante todo o mês de novembro com promoções para os clientes.

O Supermercado Nacagami continua oferecendo praticidade e um atendimento de qualidade, com funcionamento de segunda a segunda, para atender as necessidades diárias e as compras de última hora da comunidade.

Dentro do supermercado, os clientes encontram uma lanchonete e cafeteria, com salgados, doces, sucos naturais, refrigerantes e cervejas. O hortifruti é sempre fresquinho, e a padaria conta com fabricação própria. O açougue e as seções de frios e congelados oferecem produtos de alta qualidade, além de uma linha de itens orientais e bebidas variadas, com promoções imperdíveis.

Com duas décadas de tradição, o Supermercado Nacagami se consolida como um dos pilares do comércio local, sempre buscando oferecer o melhor para seus clientes.