Supermercados de Aquidauana e Anastácio não abrem na Sexta-feira Santa

Ponto turístico de Aquidauana / Foto: Ronald Regis/Jornal O Pantaneiro

Repartições públicas decretaram ponto facultativo para esta quinta-feira, 28, devido ao feriado da Paixão de Cristo, celebrado na sexta-feira. Os Supermercados e comércio estarão fechados na Sexta-feira Santa, 29.

Mercados e Supermercados

Os mercados não abrirão nesta sexta-feira. De acordo com a Fetracom (Federação dos Trabalhadores no Comércio), houve um acordo entre empregados e empregadores do comércio de Aquidauana e Anastácio.

Agências Bancárias

As agências estarão fechadas durante a sexta-feira. O atendimento ao público será retomado na segunda-feira, 1º.

Correios

As unidades dos Correios estarão fechadas na sexta-feira. As agências que funcionam regularmente aos sábados retomarão o atendimento no sábado, 30.

Comércio

Lojas do comércio estarão fechadas na sexta-feira. Apenas serviços essenciais, como bares e restaurantes, estão autorizados a funcionar.

Delegacias

As delegacias de Aquidauana e Anastácio fecharão na quinta-feira e no feriado, retomando o atendimento na segunda-feira.

Lotéricas

As lotéricas estarão abertas na quinta-feira e no sábado. Na sexta-feira, as unidades fecharão devido ao feriado.

Repartições públicas

O Governo do Estado decretou ponto facultativo por meio de decreto de 17 de janeiro de 2024. A Prefeitura de Aquidauana estabeleceu nesta quinta-feira, 28, seria ponto facultativo. Assim, secretarias e outras repartições não abrirão. O expediente será retomado na segunda-feira.