SUS envia doação de medicamentos oncológicos a hospital pediátrico no Líbano

Avião levou também cestas básicas / Divulgação

O Brasil enviou, no último sábado (2), nova doação de medicamentos e alimentos ao Líbano. O avião da Força Aérea Brasileira (FAB) responsável pelo décimo voo de repatriação de brasileiros, levou 3.734 ampolas de filgrastim e 146 ampolas de anfotercina B lipossomal. A carga de medicamentos oncológicos pesa aproximadamente 90 quilos e foi solicitada para atender um hospital pediátrico em Beirute. Juntos, ambos os medicamentos poderão beneficiar mais de quatro mil crianças com câncer na região. O transporte foi realizado em caixas especiais para manter a temperatura controlada entre 2°C e 8°C, de forma a garantir a integridade e a eficácia dos produtos durante a viagem. O avião também levou cestas básicas arrecadadas pela Associação Unidos pelo Líbano - UpL totalizando 27,3 toneladas.

A operação é coordenada pelo Ministério das Relações Exteriores, por meio da Agência Brasileira de Cooperação (ABC), em parceria com o Ministério da Saúde, o Ministério da Defesa, a Embaixada do Brasil em Beirute, a Embaixada do Líbano em Brasília, o Consulado-Geral do Líbano em São Paulo e a UpL.

A Operação Raízes do Cedro, do Governo Federal, já possibilitou doações ao Líbano de oito cargas de medicamentos, insumos médico-hospitalares e envelopes para reidratação oriundos dos estoques públicos do SUS administrados pelo Ministério da Saúde, além de medicamentos e cestas básicas arrecadados pelas representações diplomáticas e consulares do Líbano no Brasil e doadas por empresas brasileiras.

As doações feitas pelo Ministério da Saúde atendem à demanda apresentada pela Embaixada do Líbano em Brasília, em setembro passado. A cooperação humanitária internacional do Brasil recorre a estoques públicos do Sistema Único de Saúde (SUS) , administrado pelo Ministério da Saúde. Nesse contexto, doações são realizadas após análise técnica que assegura não haver risco de comprometimento do abastecimento nacional no âmbito do SUS.

Raízes do Cedro

A Operação Raízes do Cedro concluiu o nono voo de repatriação de brasileiros e familiares da zona de conflito no Líbano. Na terça-feira (29), a aeronave KC-30, da FAB, pousou na Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos, com 221 passageiros a bordo, incluindo nove crianças de colo, além de um pet. Com a finalização de mais esta etapa, o Governo Federal totaliza 1.859 brasileiros e familiares, além de 20 animais de estimação, resgatados da zona de conflito no Oriente Médio desde o dia 5 de outubro, quando teve início a operação.

Assim que deixam a aeronave, os brasileiros e familiares contam com o acolhimento de profissionais a serviço do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, da Força Nacional do SUS (Saúde) , da Polícia Federal e da Receita Federal. Nas escalas técnicas em Lisboa, a operação tem suporte da Embaixada, via Consulado-Geral e Adidância de Defesa na capital portuguesa.

*Com informações do Ministério da Saúde