Suspeito de cometer o 8º feminicídio em MS é morto em confronto com a PM

Suspeito foi morto em confronto com a polícia / Campo Grande News

O suspeito de cometer o 8º feminicídio em Mato Grosso do Sul, Wilton de Jesus Costa, de 36 anos, morreu em confronto com o Batalhão de Choque da Polícia Militar durante o fim da noite de sexta-feira (18). Ele era procurado como o principal suspeito de matar Ivone Barbosa da Costa Nantes, assassinada aos 40 anos, em Sidrolândia.

Wilton foi baleado em estrada vicinal na região de Anhanduí. Detalhes são investigados pela Polícia Civil, que ainda faz a perícia do caso. O local, assim como a dinâmica, não foram divulgados à imprensa, publicou o Campo Grande News.

A vítima do 8º feminicídio de 2025, Ivone, foi morta com uma facada na cabeça, no Assentamento Nazaré. O crime ocorreu dentro de uma residência onde vive a comadre da vítima, junto com os dois filhos adultos. Ivone estava no local acompanhada do namorado e do neto de 5 anos para uma visita.

De acordo com o delegado Edson Caetano, durante a noite o grupo bebia quando o casal iniciou uma discussão motivada por ciúmes. Em meio à briga, o suspeito - conhecido como "Bil" - desferiu uma facada na cabeça da vítima.

Ivone morreu na hora, caída na porta da sala da casa. Durante a tentativa de cessar o conflito, dois filhos da proprietária da residência acabaram sofrendo ferimentos leves. O autor do crime fugiu.

A cena foi descrita como chocante, com muito sangue espalhado pelo local.

O neto da vítima dormia em outro cômodo e não presenciou o assassinato. O menino foi acolhido pelo Conselho Tutelar.