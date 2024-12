Suspeito de tentativa de triplo homicídio e ferir bebê é preso na Capital

Sede da DHPP / Divulgação

A equipe da DHPP (Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa) prendeu nesta segunda-feira, 30, um jovem de 22 anos por suspeita de participar da tentativa de triplo homicídio, em Campo Grande. No dia 21 de dezembro um rapaz de 18 anos foi preso no bairro Guanandi II.

Conforme a Polícia Civil, no dia 6 de dezembro, por volta das 21h, um casal trafegava em uma motocicleta, pelo bairro Jardim das Hortênsias, em Campo Grande, levando com eles uma criança com a idade de um ano.

Em certo momento uma motocicleta se aproximou deles, ocasião em que o passageiro passou a efetuar disparos de arma de fogo, valendo-se de uma pistola. Atordoada, a mulher que pilotava a motocicleta perdeu o controle da direção, sendo ela, o seu namorado e a criança caído ao solo.

O indivíduo do sexo masculino que segurava a criança identificou que ele havia sido atingido nas costas, pelos disparos. Já a criança, foi atingida na perna. Visando dar continuidade à execução, o atirador desceu da motocicleta, sendo acompanhado pelo piloto, que também sacou uma pistola, tendo ambos efetuado disparos visando atingir o casal e a criança.

Nesse momento, a mulher passou a gritar para que cessassem os disparos, uma vez que a criança, já atingida, seria morta, o que não foi obedecido. Fato é que as vítimas conseguiram adentrar a um comércio, escapando dos algozes.

O caso continua sendo investigado.