Tamanduá albino monitorado em MS troca de colar

Guto Akasaki, ICAS

O único tamanduá-bandeira albino monitorado do mundo, o Alvinho, está em Mato Grosso do Sul e passou na última semana, por troca de colar de monitoramento e um check-up na última semana.

O animal é estudado pelos pesquisadores do Projeto Bandeiras e Rodovias do ICAS (Instituto de Conservação de Animais Silvestres), desde 2022.

O novo colete com radiotransmissor substituiu o antigo dispositivo, por conta do esgotamento da bateria, conforme o Campo Grande News.

A atualização é parte do esforço contínuo da equipe para garantir a conservação do animal e compreender como ele interage com o ambiente.

De acordo com o pesquisador e presidente do ICAS, Arnaud Desbiez, a substituição do colar é importante para garantir o funcionamento do equipamento por mais um ano e meio. “O novo colar foi ajustado perfeitamente e pode ser readequado, se necessário, para garantir o conforto e a saúde de Alvinho", afirmou.

O tamanduá Albino pesou 22 kg, um pouco abaixo da faixa ideal para sua idade, que seria entre 28 e 30 kg.

Entretanto, o animal está em excelente estado de saúde, como comprovado pelos exames clínicos realizados pela equipe.

O monitoramento de Alvinho é fundamental para entender como um tamanduá-bandeira albino se adapta ao seu habitat. Ao comparar seu comportamento com o de tamanduás da mesma faixa etária, os pesquisadores do ICAS conseguem mapear preferências de habitat, responder a fatores ambientais como temperatura e luminosidade, e identificar obstáculos no terreno que podem interferir em sua locomoção.

Assim, os dados são essenciais para o desenvolvimento de estratégias de conservação e para a proteção da espécie, especialmente em relação aos impactos causados por rodovias e outras intervenções humanas.