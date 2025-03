TamanduÃ¡s terÃ£o readaptaÃ§Ã£o em Ã¡rea de preservaÃ§Ã£o de Aquidauana

O resgate de animais silvestres é um trabalho que envolve diferentes instituições / Gustavo Escobar/Imasul

A jornada de reabilitação de três tamanduás resgatados em Mato Grosso do Sul chegou a um marco importante. Depois de meses de cuidados no CRAS (Centro de Recuperação de Animais Silvestres), os animais foram transferidos para o Instituto Tamanduá, localizado em Aquidauana, onde passarão por um processo de adaptação antes de serem finalmente reintegrados à natureza, na última quinta-feira, 27.

O movimento faz parte do projeto Órfãos do Fogo, que visa resgatar e devolver ao seu habitat natural animais afetados por queimadas, atropelamentos e outros danos ambientais.

A operação de transferência dos tamanduás foi realizada com o apoio da equipe do Hospital Ayty, composta por veterinários e biólogos especializados, que garantiram a segurança e o bem-estar dos animais durante a viagem até o novo local de reabilitação. Este processo marca uma importante etapa na recuperação de animais silvestres, muitas vezes vítimas de tragédias ambientais que prejudicam sua sobrevivência.

Luta pela vida

Cada um dos tamanduás que chegou ao Instituto Tamanduá carrega consigo uma história única de superação. Um dos animais resgatados é um tamanduá-bandeira, encontrado sozinho às margens de uma rodovia em Miranda, sem sinais da mãe. O rápido resgate e os cuidados intensivos no CRAS deram ao animal uma nova chance de vida.

Outro caso marcante envolve um tamanduá-mirim, resgatado pela Polícia Militar Ambiental em Campo Grande, fragilizado e desorientado. Depois de uma reabilitação cuidadosa, o pequeno animal está agora pronto para sua nova fase de adaptação.

Além deles, um outro tamanduá-bandeira, que foi encontrado em novembro de 2024 com suspeita de cinomose, uma doença viral grave, também segue para Aquidauana. Após exames que descartaram a doença, o animal foi liberado para o processo de reintrodução à natureza.

Conservação da fauna

O diretor-presidente do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), André Borges, destacou a importância do projeto Órfãos do Fogo para a preservação da biodiversidade do estado. "Essa ação é um reflexo do nosso compromisso com a conservação da fauna local. O projeto permite que animais que sofreram com tragédias ambientais possam ter uma nova chance de voltar ao seu habitat natural", afirmou Borges.

A veterinária Jordana Toqueto, que acompanhou de perto o tratamento dos tamanduás, explicou que os animais foram cuidadosamente preparados para essa nova fase. "Além dos cuidados médicos, os tamanduás passaram por um processo de adaptação comportamental, onde aprenderam a buscar alimentos típicos de sua dieta natural, como cupins e formigas. Isso é essencial para garantir que eles possam se alimentar por conta própria na vida selvagem."

O trabalho de reabilitação desses tamanduás foi realizado com a colaboração entre diversas instituições, como o Hospital Ayty e o CRAS, além do apoio de órgãos como o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar Ambiental (PMA) e o Gretap (Grupo de Resgate Técnico Animal Cerrado Pantanal). Aline Duarte, gestora do CRAS e do Hospital Ayty, enfatizou a importância dessa rede de colaboração: "A recuperação desses animais só foi possível graças ao esforço conjunto das diversas instituições que atuam na preservação da fauna e no cuidado com os animais resgatados."

No Hospital Ayty, uma das mais modernas instalações para atendimento de animais silvestres no Brasil, os tamanduás receberam cuidados médicos especializados e uma dieta balanceada para fortalecer sua saúde. Já no Instituto Tamanduá, eles terão a oportunidade de aprender habilidades essenciais para sua sobrevivência antes de serem soltos definitivamente.

Desafios e cuidados na reabilitação

Além dos cuidados médicos, a adaptação comportamental foi uma parte crucial do processo de reabilitação. "Fornecemos cupinzeiros para os tamanduás, permitindo que eles mantivessem seu instinto de forrageamento. Esse tipo de adaptação é fundamental para garantir que eles consigam procurar e consumir seu alimento por conta própria quando forem soltos", explicou a veterinária Jordana.

O resgate de animais silvestres em Mato Grosso do Sul é uma tarefa que envolve múltiplos atores. Em situações de emergência, a população deve acionar equipes especializadas para garantir a segurança tanto do animal quanto das pessoas envolvidas. Ações como essas são fundamentais para a preservação da fauna e a recuperação de espécies afetadas por acidentes ou destruição ambiental.

Com o trabalho contínuo de reabilitação, os tamanduás estão agora mais próximos de retornar à vida selvagem, simbolizando a esperança e o esforço coletivo para a preservação do meio ambiente e da biodiversidade do estado.