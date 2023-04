Taxa do lixo em Corumbá: Dúvidas serão esclarecidas no CRAS e CAC

Moradores têm período para solicitar isenção / (Foto: Divulgação/PMC)

A partir da próxima segunda-feira, 17, os contribuintes que estiverem com dúvidas ou dificuldade para solicitar a isenção, a taxa social ou escolher a forma de recolhimento da taxa de resíduos sólidos - popularmente conhecida como Taxa do Lixo - podem procurar os CRAS ou a CAC (Central de Atendimento ao Cidadão), localizada na rua Frei Mariano, de Corumbá.

O contribuinte terá atendimento disponível das 8h às 13h. Dúvidas e esclarecimentos também podem ser feitos através do canal online, no site da Prefeitura, via WhatsApp pelo número 9918-0613 e também de forma presencial nos CRAS e no CAC. A Lei Complementar nº 317/2022 trás os requisitos necessários para solicitação de isenção ou taxa social, de acordo com os quadros a seguir:

Desde março, a Prefeitura mantém um canal online onde é possível fazer o pedido de isenção e da taxa social. No mesmo link a população também pode optar se deseja pagar a TRS na conta de água, no IPTU ou ainda em guia específica. As solicitações devem ser feitas até o dia 17 de maio. A cobrança da taxa só será iniciada a partir do mês de julho, justamente para que o munícipe possa se planejar da melhor forma.



Taxa social

Para aquelas famílias que comprovem atendimento cumulativo das seguintes condicionantes:

I - Unidade geradora de resíduos classificada como unifamiliar;

II - Comprovar renda familiar menor ou igual a 1 (um) salário mínimo;

III - Consumidor monofásico de energia elétrica com consumo médio mensal de até 100 kWh/mês e/ou consumo mensal de água até 20 m³/mês; e

IV - Estar adimplente com a TRS (sem contas atrasadas).

Documento necessário para a solicitação:

1 - Documento com foto;

2 - Última conta de água;

3 - Última conta de energia;

4 - Comprovante do Cadastro Único (CadÚnico) - Folha resumo (V7); e

5 - Comprovante da inscrição imobiliária.

Isenção

Os inscritos no Cadastro Único (CADÚnico) para Programas Sociais do Governo Federal, o cidadão(ã) deve estar em situação de extrema vulnerabilidade financeira, cuja renda familiar per capita mensal seja igual ou inferior a R$ 105,00.

Documento necessário para a solicitação:

1 - Documento com foto;

2 - Última conta de água;

3 - Comprovante do Cadastro Único (CadÚnico) - Folha resumo (V7); e

4 - Comprovante da inscrição imobiliária.

Lembrando que custo dos serviços de limpeza de logradouros públicos, varrição, capina, limpeza e desobstrução de bueiros, bocas de lobo, valas e valetas, galerias de águas pluviais e córregos e de outras atividades assemelhadas da limpeza urbana, não integram o valor da taxa.

