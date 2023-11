Taylor Swift lamenta morte de sul-mato-grossense em carta esta a mão

Cantora se manifestou pela perda / Reprodução/Redes sociais

A cantora Taylor Swift usou as redes sociais para lamentar a morte da sul-mato-grossense Ana Clara Benevides, de 23 anos, que morreu após passar mal no show da noite de sexta-feira, 17, no Estádio Nilton Santos. O Rio de Janeiro enfrenta altas temperaturas, com sensação térmica acima de 50°C, que pode ser sido a causa da parada cardiorrespiratória da jovem.

"Eu não posso acreditar que estou escrevendo essas palavras, mas é com meu coração devastado que eu digo que perdemos uma fã no começo desta noite, antes do meu show. Eu não posso nem acreditar o quão devastada eu estou por isso. Tenho pouquíssimas informações, mas sei que, de fato, ela era incrivelmente bonita e muito nova", escreveu a artista.

Morte

Amigos e familiares confirmaram a morte da jovem Ana Clara Benevides, de 23 anos, após passar mal e falecer no show da cantora Taylor Swift, na noite de sexta-feira, 17, no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro. A vítima é natural de Sonora.

Pelas redes sociais, familiares lamentaram a perda. Ana teria visto o começo do show, mas passou mal e desmaiou. Ela chegou a ser atendida no local, foi encaminhada para um hospital municipal.

Após tentativas de reanimação, a jovem morreu por parada cardiorrespiratória.

Ana era natural de Mato Grosso do Sul, mas cursava psicologia na URF (Universidade Federal de Rondonópolis), no Mato Grosso.