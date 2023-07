TBG abre processo seletivo para MS e há vagas para Corumbá e Anastácio

A TBG (Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia Brasil S.A) abriu processo seletivo com diversas vagas e cadastro reserva, do nível médio, técnico e superior, em Mato Groso do Sul. O quadro de vagas conta com cargos para analista júnior de gestão e técnico de segurança júnior. Há distribuição atuação em Corumbá, Ribas do Rio Pardo, Três Lagoas, Miranda, Anastácio e Campo Grande.

Para técnico de segurança júnior é necessário ter diploma ou certificado de habilitação de técnico de nível médio em segurança do trabalho, ou de curso de nível médio, acrescido de certificado de conclusão ou diploma de tal curso, expedidos por instituição de ensino reconhecida pelo MEC, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação, e registro no Ministério do Trabalho e Emprego. A remuneração é de 3.977,07 para 40h de trabalho.

Já os requisitos para analista júnior, o candidato deve ter certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado, de graduação de nível superior, bacharelado ou licenciatura, em administração, engenharia, direito, ciências contábeis, economia ou na área da computação, reconhecido pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação. O salário básico é de R$ 6.030,66, com garantia de remuneração mínima de R$ 10.185,39 para 40h semanais.

O período de inscrição vai até o dia 4 de agosto, pelo site da Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos). A taxa para se inscrever é de R$ 64 para nível médio e R$ 82 para superior.

Podem solicitar isenção na taxa os candidatos inscritos no CadÚnico (Cadastro Único), programas sociais do Governo Federal e doador de medula óssea. Para saber mais, clique no link.