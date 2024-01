TCE-MS arrecada material reciclável para ajudar pets

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul realizou na última quinta-feira, 18 de janeiro, a entrega de mais de vinte e cinco quilos de material reciclável arrecadados durante a “Campanha Tampinhas”. O objetivo da ação é promover a sustentabilidade ambiental e a conscientização dos servidores sobre a importância da separação correta dos resíduos.

As tampinhas de plástico, metal e alumínio, os anéis de latinhas e os aerossóis de alumínio foram entregues para “MS Tampinhas”, que trabalha na causa animal na capital. Todo material será vendido para uma empresa de reciclagem, e os valores arrecadados serão doados para Ongs com o objetivo de possibilitar a castração dos pets.

“Nós deixamos de destinar no aterro sanitário essa quantidade de material que é passível de reciclagem em prol de uma boa causa, no caso a castração de animais, e em contrapartida ajudamos aquelas pessoas que não têm condições de pagar por esse serviço”, ressaltou a integrante da comissão A3P, Yasmin Yoshimoto.

A ação foi capitaneada pela Comissão do Programa Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) do TCE-MS, que ao longo de 2023 realizou diversas ações voltadas para preservação do meio ambiente. “Sempre debatemos na comissão quais projetos podemos desenvolver para contribuir com a melhoria do meio ambiente no âmbito do Tribunal de Contas. Com esse projeto conseguimos contribuir não só com a sustentabilidade ambiental, mas também com a responsabilidade social, visto que, com a arrecadação desse material reciclável será possível evitar a proliferação de animais abandonados”, destacou a integrante da comissão A3P, Rovena Ceccon.

Segundo dados do Ministério do Meio Ambiente, resíduos plásticos levam mais de 400 anos para se decompor na natureza, por isso a importância de conscientizar a população sobre o descarte correto dos lixos.

“A reutilização e a reciclagem são processos fundamentais para garantir que os problemas causados pelos plásticos na natureza não cresçam ainda mais”, destacou Yasmin.

A campanha teve início no final de 2023, e contou com a participação dos servidores da Corte de Contas que doaram os matérias recicláveis.

O Projeto MS Tampinhas

Sem fins lucrativos, foi trazido a Campo Grande pela empresária Juliana Salvador e visa coletar fundos, através de venda de tampinhas de plásticos e metais (lacres e frascos de aerossol), para castração de cães e gatos abandonados nas ruas e resgatados por ONGs, diminuindo os problemas de saúde ocasionados pela superpopulação destes animais, bem como o próprio abandono e maus-tratos, considerados crimes pelas Leis 9.605/1998 e 1.095/2019.