Acessibilidade

11 de Setembro de 2025 • 16:25

Buscar

Últimas notícias
X
Geral

TCE-MS avalia adequação de municípios à LGPD

Pesquisa inédita mapeia estágio de implementação da lei e orientará capacitações

Redação

Publicado em 11/09/2025 às 13:40

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Assessoria de Comunicação TCE MS

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) lançou uma pesquisa inédita para medir como os entes jurisdicionados estão se adaptando à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). A iniciativa tem apoio da Assomasul e da União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul (UCVMS).

O levantamento busca identificar boas práticas, compreender desafios locais e regionais e orientar ações de capacitação oferecidas pelo Tribunal.

Leia Também

• TCE-MS muda regras para acelerar análise de aposentadorias

• TCE-MS cria diretoria de gestão sustentável

• TCE-MS publica orientação técnica sobre elaboração do Plano Plurianual

De acordo com o presidente do TCE-MS, conselheiro Flávio Kayatt, a LGPD vai além do cumprimento legal. “Ela representa a modernização da gestão pública, a proteção dos dados dos cidadãos e o fortalecimento da confiança entre governo e sociedade”, destacou.

O presidente da Assomasul, prefeito Thalles Tomazelli, e o presidente da UCVMS, vereador Daniel Júnior, também reforçaram a importância da participação de prefeitos e vereadores na iniciativa.

Os resultados da pesquisa vão subsidiar a criação de políticas públicas e treinamentos específicos. O questionário já está disponível no Portal do Jurisdicionado, no site do TCE-MS.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Sorte

Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio acumulado em R$ 55 milhões

Serviços

Novo portal permite consulta a decisões do INSS e facilita contestação

Serviços

MS fortalece Trainee em Gestão Pública com formação e encontros

O encontro tem como objetivo apoiar quem atua na condução de equipes a desenvolver práticas de gestão

Serviços

MS abre consulta pública para modernizar sistema de gestão da segurança pública

Publicidade

Justiça

TJMS mantém condenação de hospital e profissionais por divulgação de fotos

ÚLTIMAS

Saúde

Adolescentes têm até dezembro para se vacinar contra HPV

Meta é alcançar cerca de 7 milhões de jovens de 15 a 19 anos

Convite

Apresentador Ratinho vem a MS em agenda com Riedel

Encontro será na Assomasul nesta quinta-feira

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo