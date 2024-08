TCE-MS capacita jurisdicionados sobre novo Sistema e-Sfinge

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul realizou, nesta quinta-feira, 22 de agosto, mais uma etapa do curso de capacitação para os jurisdicionados conhecerem o novo sistema de recebimento de dados e informações do TCE-MS, o e-Sfinge. A capacitação foi realizada em formato híbrido, presencial e virtual, com transmissão ao vivo pelo google meet.

O sistema será implementado oficialmente pelo TCE-MS, a partir do dia 1º de janeiro de 2025. E para facilitar o processo de adequação dos jurisdicionado, o Tribunal de Contas adotou uma nova forma de atuação permitindo que durante todo o ano de 2024, o sistema seja testado em um cronograma de capacitação que será oferecido aos gestores públicos.

A Capacitação foi ministrada pela chefe interina da Consultoria de Gestão Estratégica do TCE-MS, Ariene Rezende do Carmo Castro, que ressaltou a importância do sistema para a melhoria do controle externo e da atividade do jurisdicionado. “O novo sistema facilitará o trabalho do gestor público, visto que será necessário preencher os dados apenas uma única vez em seu sistema, e este já se comunicará automaticamente com o sistema do TCE-MS. Isso reduzirá o retrabalho nos municípios”, ressaltou.

Durante o evento foram abordados os principais aspectos normativos do sistema relacionados a planejamento, atos Jurídicos, execução orçamentária, registros contábeis e gestão Fiscal.

A capacitação também foi ministrada pelos Auditores de Controle Externo do TCE-MS, Denis Antônio Barbosa, Lázaro Maxwel Borges e pelo analista de tecnologia da informática, Jonathan Aldori Alves de Oliveira.

*As informações são do site do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul