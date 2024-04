TCE-MS celebra Dia do Auditor de Controle Externo com sessão e homenagens

Com direito a apresentação musical, participação na sessão do Pleno e homenagens, a quarta-feira (24) foi especial para os auditores estaduais de controle externo do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Em alusão ao Dia Nacional do Auditor de Controle Externo, celebrado em 27 de abril, a manhã festiva comemorou também os dez anos da realização do último concurso público para o cargo de auditor de controle externo do TCE-MS. As homenagens foram iniciadas ao final da sessão do Tribunal Pleno, logo após a relatoria dos conselheiros, com a palavra de agradecimento proferida pela auditora estadual de controle externo do TCE-MS e presidente da Associação dos Auditores Estaduais de Controle Externo (Audtcems), Luísa Cheade. "Hoje é um dia muito feliz para toda a carreira e de muita importância. Comemorarmos os dez anos do concurso público que de fato trouxe inúmeras inovações ao Tribunal de Contas e que se aperfeiçoou durante esses anos. Uma honra e satisfação a gente poder comemorar também o Dia do Auditor Estadual de Controle Externo. Esse servidor, tão importante na atuação na fiscalização dos recursos públicos e na instrução processual, que atua em benefício da sociedade. E tudo isso só foi possível graças ao apoio do presidente do TCE à época, conselheiro Cícero de Souza, da conselheira Marisa Serrano, que fazia parte da comissão do concurso. Muito obrigada a vocês e a todos os conselheiros”, pontuou Cheade.

Em suas palavras, o conselheiro aposentado e presidente do TCE na época do concurso, Cícero de Souza, não escondeu a emoção em poder retornar à Corte de Contas de MS para receber a homenagem. “Essa não é uma casa, é a minha casa que marcou muito a minha vida. Estive durante 14 anos e pudemos assim realizar, aprender e ensinar muitas coisas. Fico muito feliz de poder participar dessa homenagem e muito honrado pelo carinho que todos aqui me receberam. Isso é muito importante na minha vida. Muito obrigado”, agradeceu.

Uma das homenageadas, a conselheira aposentada Marisa Serrano, ressaltou a importância da celebração dos dez anos do certame. “Na época eu ocupava a vice-presidência da comissão do concurso e decidimos fazê-lo porque era necessário o preenchimento de técnicos de auditoria na Corte de Contas. Fizemos um concurso muito bem elaborado, com uma excelente equipe em nossa comissão e que foi um sucesso, refletindo positivamente nos trabalhos do TCE-MS até os dias de hoje”.

A auditora estadual de controle externo, Leonor Lopes da Silva Saad, aprovada no concurso de 1994, representou todos os auditores concursados na celebração. “Fico lisonjeada de poder representar todos os auditores de controle externo que exercem uma atividade extremamente importante junto aos conselheiros”.

Antes do encerramento da sessão solene especial, o presidente da Corte de Contas, conselheiro Jerson Domingos também foi homenageado pela Audtcems. “Hoje aos 10 anos do concurso e em celebração ao Dia Nacional do Auditor de Controle Externo, nada mais justo homenagear duas pessoas que fazem parte da história do Tribunal de Contas de MS, o conselheiro Cícero que foi quem propôs o concurso, com a coordenação da conselheira Marisa Serrano. E hoje se o Tribunal tem um reconhecimento perante a sociedade, isso se dá pela eficiência e transparência dos seus trabalhos, que com certeza se deve muito aos nossos auditores de controle externo junto com o trabalho de nossos servidores. Um trabalho integrado que tem a colaboração de todos os servidores desta casa, com resultados positivos à sociedade sul-mato-grossense”.

*Dia Nacional do Auditor de Controle Externo*

Em um Estado Democrático de Direito, como é o Brasil, o auditor de controle externo é a pessoa responsável em informar à sociedade e aos representantes desta no Poder Legislativo de que as informações dos órgãos públicos estão corretas, que os resultados esperados dos programas e atividades foram atingidos, de forma econômica, eficiente e eficaz, e que as ações tomadas pelos gestores públicos foram feitas em conformidade com a lei e regras de boas práticas administrativas.

Para homenagear os auditores, que desempenham tão relevante papel, foi eleito o dia 27 de abril como o Dia Nacional do Auditor de Controle Externo do Brasil. Em Mato Grosso do Sul a data foi incluída no calendário estadual em 21 de julho de 2017, por meio da lei 5.028/2017.

Anualmente, vários Tribunais de Contas vêm aderindo à homenagem na data escolhida para lembrar a importância do papel desses auditores, promovendo eventos que celebram e reafirmam as contribuições do trabalho dos auditores para a sociedade.