TCE-MS convoca classificados para prova oral do concurso de Procurador de Contas Substituto

Divulgação

A convocação dos classificados no concurso público para o preenchimento de vagas no cargo de Procurador de Contas Substituto do Ministério Público de Contas (MPC-MS), está no Diário Oficial Eletrônico – Edição Extra n. 3647, publicado na última quarta-feira, 24 de janeiro.

O edital informa que as provas serão realizadas nas dependências do TCE-MS, no dia 3 de fevereiro, e que a entrada dos candidatos será pela porta principal da Escola Superior de Controle Externo (ESCOEX).

Além da prova oral, o edital ainda apresenta o resultado final nas provas escritas discursivas, e as convocações para a investigação social, avaliação de sanidade física e mental e também para a avaliação de títulos.

A prova oral tem caráter eliminatório e classificatório. Na avaliação, cada examinador atribuirá ao candidato uma nota de 0 a 100 pontos, considerando: o domínio do conhecimento jurídico, a articulação do raciocínio, a capacidade de argumentação e o uso correto do vernáculo. Mais informações acesse o edital publicado no DOE Extra n. 3647.