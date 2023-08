TCE-MS define o Cebraspe como banca do concurso de procurador de contas

Divulgação

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul definiu nesta quarta-feira, 23 de agosto, que o Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos) será o responsável pela realização do concurso para o preenchimento de três vagas do cargo de Procurador de Contas do Ministério Público de Contas –MPC.

O Cebraspe foi a instituição que apresentou proposta técnica e financeira alinhada com os objetivos buscados pelo TCE-MS, além de possuir notoriedade pelos serviços prestados em certames similares, como por exemplo os promovidos recentemente em Santa Catarina, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Rondônia, e outros para relevantes carreiras públicas, destacando-se cargos do Tribunal de Contas da União, da Polícia Federal do Ministério Público de diversos Estados.

O presidente da Comissão de concurso, conselheiro Marcio Monteiro, explica que a partir dessa celebração com o Cebraspe, começa o trabalho para o estabelecimento de um cronograma. “Esse é o pontapé inicial. Com um cronograma pré-estabelecido, devemos fazer a primeira fase ainda esse ano, se tudo correr como o planejado, para que no menor espaço de tempo possível, atendendo o prazo necessário para manter a segurança do certame, nós chegaremos ao final e empossaremos os novos procuradores de contas do MPC”.

Pablo José de Pinho Silva, coordenador de relações institucionais, representou o Cebraspe na reunião. “É uma grande satisfação firmar essa parceria com o TCE. Estamos trabalhando na elaboração do edital de abertura com a comissão de concurso, com estimativa de divulgação e aplicação de provas ainda esse ano”.

A Comissão que organiza a realização do concurso foi instituída em junho deste ano e tem como membros titulares, João Antônio de Oliveira Martins Júnior, procurador-geral do Ministério Público de Contas, Heitor de Matos, advogado representante da OAB-MS, Guilherme Vieira de Barros e Rovena Ceccon, servidores ocupantes do cargo de auditor estadual de controle externo.

Também participaram da reunião hoje com o representante do Cebraspe, além do presidente do TCE-MS, conselheiro Jerson Domingos, os conselheiros Osmar Jeronymo e Flávio Kayatt, o procurador-geral do MPC, João Antônio de Oliveira Martins Júnior, e os conselheiros substitutos Leandro Lobo e Patrícia Sarmento.