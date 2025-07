TCE-MS discute uso da Inteligência Artificial para modernizar serviços

Mary Vasques

Na manhã desta terça-feira (29), o Comitê de Inteligência Artificial (CIA) do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul se reuniu para alinhar estratégias sobre a aplicação de ferramentas de IA dentro do órgão.

A reunião foi conduzida por Jonathan Aldori Alves de Oliveira, da equipe de Tecnologia da Informação do TCE-MS. Ele apresentou uma explicação clara e prática sobre o que é Inteligência Artificial e como ela pode ser aplicada no dia a dia dos órgãos públicos, tornando os serviços mais modernos e eficientes.

Segundo o conselheiro substituto Célio Lima de Oliveira, que coordena o comitê, esse encontro foi essencial para preparar os integrantes do grupo para tomar decisões conscientes sobre o uso da tecnologia.

“A IA já faz parte da realidade dos Tribunais de Contas em todo o Brasil. Esse treinamento ajuda a entender como ela funciona e quais ferramentas já podemos usar para melhorar os serviços que oferecemos”, afirmou.

Criado pela Portaria 202/2025, o Comitê de Inteligência Artificial do TCE-MS tem como missão garantir o uso ético, seguro e transparente da tecnologia. Entre as suas funções estão orientar, supervisionar e regulamentar o uso da IA dentro do Tribunal.

A proposta é usar a Inteligência Artificial para agilizar a análise de dados, automatizar processos e apoiar decisões, sempre com foco na eficiência e no interesse da população.

Também participaram da reunião representantes de várias áreas do TCE-MS, como os setores Jurídico, Planejamento, Controle Externo, Tecnologia da Informação, Proteção de Dados e a Escola de Controle Externo (ESCOEX).

