TCE-MS e Governo do Estado alinham parceria para capacitação de servidores

Mary Vasques

O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), conselheiro Flávio Kayatt, recebeu na manhã desta sexta-feira (23) a secretária Especial de Parcerias Estratégicas do Governo do Estado, Eliane Detoni, para uma reunião voltada ao fortalecimento institucional por meio da cooperação técnica entre os órgãos públicos.

A agenda teve como principal pauta a capacitação técnica de servidores do TCE-MS, com foco no cadastro e acompanhamento de contratos públicos, especialmente aqueles firmados com organismos internacionais, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

A secretária esteve acompanhada da diretora técnica operacional do Escritório de Parcerias Estratégicas (EPE), Juliana Pegolo, e do coordenador jurídico da Procuradoria-Geral do Estado (PGE) junto ao EPE, Carlo Fabrício Braga.

Também participaram da reunião, representando o TCE-MS, a diretora da Secretaria de Controle Externo, Valéria Cominale; o diretor do Departamento Jurídico, Luiz Henrique Volpe Camargo; e o diretor de Tecnologia da Informação, José Augusto Alves Ferreira.

A iniciativa reforça o compromisso conjunto entre o tribunal e o governo estadual com a qualificação contínua de servidores envolvidos em projetos estratégicos e a promoção de boas práticas na gestão pública. O objetivo é ampliar a eficiência, a transparência e a responsabilidade no uso dos recursos públicos em Mato Grosso do Sul.

