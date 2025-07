TCE-MS firma parceria para facilitar regularização de dívidas com condições especiais

Mary Vasques

Na manhã desta segunda-feira (28), o presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), conselheiro Flávio Kayatt, recebeu a procuradora-geral do Estado, Ana Carolina Ali Garcia, e sua equipe para oficializar a assinatura do Termo de Cooperação do novo Programa de Refinanciamento (REFIC).

O acordo, celebrado entre o TCE-MS e a Procuradoria-Geral do Estado (PGE), tem como objetivo facilitar o atendimento aos jurisdicionados, oferecendo novas condições para regularização de débitos. “São novos critérios, prazos e um termo ajustado que, com certeza, vai ampliar o alcance do programa e facilitar o acesso dos cidadãos aos serviços públicos”, destacou Ana Carolina Ali Garcia.