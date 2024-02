TCE-MS fortalece trabalho de servidores da engenharia com capacitação

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul reuniu na manhã desta segunda-feira (19), servidores da Divisão de Fiscalização de Engenharia, Arquitetura e Meio Ambiente do TCE-MS e também servidores convidados, que trabalham na Controladoria-Geral da União (CGU) e na Controladoria-Geral do Estado (CGE), para o curso - Engenharia de Pavimentação para Fins Rodoviários. A capacitação tem como objetivo promover conhecimentos específicos da área de engenharia rodoviária aplicada à auditoria.

De acordo com o chefe da Divisão de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia do TCE-MS, Ricardo Rivelino, o curso faz parte do projeto que envolve a criação e implementação do laboratório de obras rodoviárias do TCE-MS. “A capacitação vai contribuir para aumentar o conhecimento técnico de nossos auditores de controle externo e, consequentemente, com o aumento da qualidade das nossas manifestações, entregando para a sociedade um produto de melhor qualidade”.

Ministrado pela assessora técnica da Corte de Contas e doutoranda em engenharia de transportes (COPPE-UFRJ), Claudeny Simone Alves Santana, o curso está dividido em 4 módulos. No primeiro dia de capacitação, o módulo 1 apresentou o tema - Terraplenagem de Camadas de Infraestrutura de Pavimentos. Fazendo um apanhado do assunto, a instrutora abordou desde a introdução de conceitos básicos até análises mais aprofundadas dos reflexos da execução do serviço de terraplenagem em uma obra rodoviária.

Na explanação, Claudeny Santana destacou que a terraplenagem, também conhecida como movimentação de terra, é um serviço de engenharia fundamental para vários tipos de obras de infraestrutura e que o estudo aprofundado tem como finalidade apoiar as análises de auditoria, garantindo a correta aplicabilidade dos recursos públicos.

“Um dos principais pontos que posso levantar sobre esse curso é em relação à questão do novo método de dimensionamento de pavimentos asfálticos do DNIT. Com este curso, o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul vai ser o primeiro no Brasil que vai dar o pontapé inicial na formação de seus auditores, para estarem aptos a fazer análises a partir desse novo método que vem sendo implantado pelo DNIT desde 2018”, ressaltou a instrutora.

Neste primeiro módulo, os servidores serão capacitados com assuntos variados, em dias diferentes. Na terça-feira (20), o curso segue com o tema - Pavimentação de Rodovias e Vias Urbanas.