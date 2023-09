TCE-MS inaugura Espaço Cultural para valorização de artistas locais

Para homenagear artistas representantes das múltiplas linguagens da arte que marcam a cultura sul-mato-grossense, na próxima segunda-feira, 25 de setembro, o TCE-MS vai inaugurar o “Espaço Cultural do Tribunal de Contas”. A solenidade está marcada para começar às 19 horas, na sede do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, localizada na Av. Des. José Nunes da Cunha, Bloco 29, Campo Grande –MS.

Na inauguração, um vernissage vai homenagear 26 artistas sul-mato-grossenses “in memoriam”, e a apresentação cultural da noite vai ficar por conta da atriz e jornalista Bianca Ramoneda e do músico Leandro Perez, com a apresentação do sarau “Voar Fora da Asa” - uma leitura da obra de Manoel de Barros. Com voz e violão, eles vão interpretar canções consagradas do genuíno repertório de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o presidente do TCE-MS, conselheiro Jerson Domingos, será “um espaço dedicado para a música, literatura, artes e tantas outras que compõem as mais ricas expressões que marcam a nossa cultura, além de possibilitar aos servidores, jurisdicionados e a sociedade, o acesso ao acervo cultural do Estado, além de um novo espaço de mostras permanente”.

Serviço

*Inauguração - Espaço Cultural do Tribunal de Contas

Data: 25 de setembro (segunda-feira);

Horário: 19 horas;

Local: na sede do TCE-MS - Av. Des. José Nunes da Cunha, Bloco 29, Campo Grande –MS.