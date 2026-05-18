Acessibilidade

18 de Maio de 2026 • 17:13

Buscar

Últimas notícias
X
Justiça

TCE-MS lança plataforma digital para reduzir filas na Justiça e organizar fornecimento de remédios

Estado é referência nacional no modelo de resolver conflitos da saúde sem processo

Da redação

Publicado em 18/05/2026 às 15:03

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A plataforma foi desenvolvida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), em parceria com o Supremo Tribunal Federal / Divulgação

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) reuniu gestores, procuradores e representantes da Justiça na quinta-feira, dia 14, para apresentar a Plataforma Nacional de Saúde. A ferramenta digital promete reduzir a judicialização da saúde, ou seja, diminuir a quantidade de processos na Justiça para conseguir medicamentos e tratamentos.

A plataforma centraliza todo o processo em um único sistema online:

- Médico faz a prescrição eletrônica.
- Sistema calcula o custo do tratamento.
- Plataforma identifica quem deve fornecer o remédio (prefeitura, Estado ou União).
- Gestores públicos acompanham a solicitação e a dispensação do medicamento.

Cada prescrição fica vinculada ao médico responsável, e os dados do paciente são associados ao CPF. Isso aumenta o controle, evita fraudes e garante mais transparência.

O Estado foi escolhido para o lançamento porque o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) já desenvolveu um modelo de resolver conflitos na saúde sem precisar de processo judicial. Esse modelo é considerado exemplo para outros estados do país.

O conselheiro Iran Coelho das Neves, vice-presidente do TCE-MS, afirmou que o Tribunal de Contas quer atuar de forma preventiva e pedagógica, não apenas punitiva. “Nosso objetivo é criar uma rede de segurança não apenas para os cofres públicos, mas principalmente para o paciente que está na ponta aguardando atendimento”, disse.

O secretário Maurício Simões Corrêa, representando o governador Eduardo Riedel, destacou que a plataforma vai organizar todo o processo de judicialização e permitir decisões mais estratégicas e eficientes.

Participaram do encontro os conselheiros Marcio Monteiro, Osmar Domingues Jeronymo e Sérgio de Paula, além do procurador-geral do Estado, Márcio Nadré Batista de Arruda, do defensor público-geral, Pedro Paulo Gasparini, do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gerson Claro, do presidente da Assomasul, Thalles Tomazelli, e representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública da União.

A plataforma foi desenvolvida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), em parceria com o Supremo Tribunal Federal (STF), o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O sistema também se integra a bases de dados do Ministério da Saúde e do Conselho Federal de Medicina.

Com a nova ferramenta, a expectativa é reduzir o número de ações judiciais na área da saúde, agilizar o atendimento aos pacientes e garantir o uso mais eficiente do dinheiro público.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Geral

Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 65 milhões neste sábado

Meio ambiente

Estado alinha ações do Plano Estadual de Manejo Integrado do Fogo em MS

Segurança

Operação Integrar apreende cerca de 2 toneladas de drogas em MS

Também foram apreendidos dinheiro, cartões bancários, aparelhos celulares e diversos produtos de origem ilícita

FATALIDADE

Colisão frontal deixa dois mortos na BR-060 em Camapuã

Publicidade

SORTE

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 45 milhões neste sábado

ÚLTIMAS

NOTA DE FALECIMENTO

Morre em Aquidauana Edson Nunes da Silva, o "Edinho"

Figura conhecida do DEC e ex-funcionário da Energisa

TEMPORAL

Queda de árvores bloqueia trecho da BR-262 e provoca congestionamento

Motoristas ficaram isolados próximo ao trevo de acesso ao município de Dois Irmãos do Buriti, nas proximidades do Posto Redondo.

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo