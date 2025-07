TCE-MS lança projeto de apoio à LGPD para municípios

Mary Vasques / TCE MS

A apresentação foi conduzida pela chefe de privacidade e encarregada de dados do TCE-MS, Ana Carla Leme Brum de Oliveira, ao presidente da Corte, conselheiro Flávio Kayatt, e demais conselheiros. O projeto prevê ações até 2029, como diagnósticos de conformidade, capacitações, campanhas educativas, desenvolvimento de ferramentas e a criação de um Índice Estadual de Conformidade à LGPD.

Nesta terça-feira, 29 de julho, o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) lançou oficialmente o projeto “Proteção de Dados e Integridade Pública: Projeto de Apoio Técnico aos Jurisdicionados”, com foco em auxiliar municípios e demais entes públicos na implementação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Segundo Ana Carla, o objetivo é fomentar a cultura de proteção de dados no setor público. “Vamos orientar gestores, mapear riscos e indicar caminhos para garantir a conformidade com a legislação, promovendo governança da informação e respeito à privacidade do cidadão.”

O projeto é desenvolvido pela Secretaria de Proteção de Dados (SEPROD) e pelo Comitê Gestor de Proteção de Dados (COGPD). Haverá ainda o reconhecimento de boas práticas por meio de premiações.

Durante a reunião, o procurador substituto Matheus Henrique Pleutim de Miranda destacou o papel pedagógico do TCE-MS: “O Tribunal tem atuado de forma orientadora. Apoiar o gestor que busca fazer o certo é essencial.”

O presidente Flávio Kayatt reforçou o compromisso da Corte com a boa gestão pública. “Estamos ao lado do gestor que atua com responsabilidade. Essa iniciativa fortalece a segurança institucional e o respeito à privacidade.”

A LGPD (Lei nº 13.709/2018) estabelece regras para o tratamento de dados pessoais no setor público e privado, visando garantir transparência, segurança e o controle do cidadão sobre suas informações.

