TCE-MS ministra palestra sobre LGPD para menores aprendizes

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) promoveu, nesta quarta-feira (29/01), uma palestra para os menores aprendizes que atuam na Corte, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

O objetivo da ação foi proporcionar aos jovens a oportunidade de aprender como se proteger de fraudes e outros crimes digitais, além de prepará-los para um futuro digital mais seguro e consciente.

A encarregada de dados do TCE-MS, Ana Carla Lemes Brum de Oliveira, foi a responsável pela palestra e destacou a importância dos dados pessoais. “Não são apenas documentos em si, mas informações que identificam a pessoa, como altura, nome, preferências, perfil, data de nascimento e até localização.”

A LGPD tem se tornado um tema cada vez mais relevante no mercado de trabalho e profissionais que dominam o assunto ganham um diferencial competitivo.

*As informações são do site do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul